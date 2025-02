El pleno de Ribeira desestima el recurso de reposición de la concesionaria del parking del Centenario contra el acuerdo del precio del rescate

El pleno municipal aprobó, con 11 votos a favor de los integrantes del equipo de gobierno y 10 en contra de los concejales del grupo municipal del PP, la desestimación del recurso de reposición interpuesto por Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA contra el acuerdo plenario de noviembre pasado por el que se estableció el precio del rescate o la liquidación del contrato de concesión de obra pública para la construcción y gestión del parking del Centenario, del que fue concesionaria. El Ejecutivo local basó su postura en un informe elaborado por los servicios técnicos municipales de los departamentos de Tesourería, Intervención, Contratación y Secretaría en el que se hace constar que el importe económico a satisfacer por parte de la Administración local por conceptos anteriores al 30 de abril de 2021 asciende a 1.614.065 euros.

Ese informe continúia señalando que a esa cantidad se llega después de que al coste de las obras, cifrado en 4.175.675 euros, se le restase 1.146.995 euros de la amortización acumulada en la referida fecha de 2021, los 892.080 euros del importe de las obras necesarias para resolver las deficiencias y patologías en la conservación de las instalaciones y los 370.331 euros de las cuotas tributarias del IBI e IAE gestionadas por la Diputación de A Coruña por delegación municipal, que fueron devindicadas durante la duración de la concesión y que no fueron satisfechas por la concesionario, Promociones Inmobiliarias del Pisuerga SA (Proinsa), además de los casi 152.204 euros del importe de los gastos de mantenimiento de la instalación que fueron satisfechos por el Ayuntamiento en sustitución del contratista.

A la referida cantidad de 1.614.065 euros habría que restarle, según el referido informe municipal, la parte que los referidos departamento municipales consideran que debe pagar la empresa al Ayuntamiento ribeirense, y que cifra en casi 99.388 euros, con lo que el resultado final sería de 1.514.677 euros, al que le habría que sumar los intereses legales por el tiempo transcurrido desde que se debió llevar a cabo el rescate de dicho parking. De todas maneras, esa cantidad resultante de la valoración realizada por los técnicos de los diferentes departamentos municipales referidos deberá ser incrementada con los intereses legales por la demora en la ejecución del rescate, de ahí que la cantidad de dinero que se propone solicitar para una operación de préstamo bancario se eleva a más de 1,7 millones de euros.

Reclamación de la empresa

La cantidad de dinero en la que se sitúa la valoración municipal difiere a la baja en bastante más de la mitad de los más de 4 millones en los que el administrador concursal de Promociones Inmobiliarias del Pisuerga S.A. -entró en concurso de acreedores en 2016-, y que habrá que incrementar con los intereses legales por el tiempo transcurrido desde que se debió hacer el referido rescate, y que se calcula que a finales de este año serían de 198.995 euros, con lo que el importe que reclama se eleva por encima de los 4,2 milllones de euros. El equipo de gobierno, que en el pleno de este lunes colvió a hacer un repaso de lo que ha sucedido con esta infraestructura y las actuaciones llevadas a cabo desde el Ayuntamiento, argumentó que con su decisión de decisión de destimar el recurso de Proinsa está defendiendo los intereses y el dinero de los vecinos. Por esa razón, el alcalde solicitó el apoyo de toda la corporación local.

El PP recordó que “levamos moitos meses advertindo de que non concordamos no xeito das súas xestións do aparcadoiro, que da perdas” y que “hoxe reafirmámonos en que estamos abocados a un contencioso que pode levar a que os veciños pasen de ter o parking máis barato do mundo, como vostedes venden, a que sexa o máis caro”, en referencia a los casi dos millones en que los técnicos municipales cifra el rescate y los más de cuatro millones que reclama la empresa. Y dijo que "non vamos a ser cómplices deste cambalache no que estamos endeudando ao concello para perder cartos nunha infaestrutura deficitaria economicamente”. Su portavoz, Mariola Sampedro, afeó al alcalde que “vostede veña aquí a pedir consenso, unidade, lealdade e diálogo. Queda moi bonito, pero é porque lle convén". En este sentido, manifestó que el primer edil "non mostra as mesmas disposicións para contar coa opinión deste grupo, nin para convidalo nin facelo partícipe dos actos institucionais dos que se nos ten excluídos totalmente”.