Podemos Galicia demanda actuaciones por los vertidos de A Ribeiriña

La problemática de los vertidos en A Ribeiriña ha generado que no solo se hayan pronunciado las tres administraciones públicas con competencia en la materia, sino también partidos políticos. Podemos Galicia traslada su preocupación por lo que consideran una falta de actuaciones y reconocen la lucha vecinal para que se le dea una pronta solución.

La responsable de la Secretaría de Territorio de Podemos Galicia, Belén Regueira, y la integrante del Consello Cidadán Galego y del Consello de Coordinación de Podemos Galicia, Sara Outeiral, se reunieron en los últimos días con el concejal de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro, y con la directiva de la Asociación de Veciños e Veciñas da Ribeiriña-Conchido. Dichos encuentros permitiron conocer de primera mano la situación, compartir información y estudiar vías de colaboración.

Además, están trabajando en la organización de una visita institucional de la la Coordinadora Nacional de Podemos Galicia, Isabel Faraldo, para translar en persona su apoyo a las demandas de los vecinos y exigir a las tres administraciones ‘‘unha resposta clara, contundente e urxente’’. A esto añaden que ‘‘o abandono institucional non pode perpetuarse mentres o marisqueo se ve afcetado, a saúde ambiental se deteriora e a cidadanía queda á espera de respostas que non chegan’’, manifiestan al respecto.



Preocupación social

El partido se hace eco de la preocupación de la Cofradía de Pescadores por la situación y también del colectivo vecinal de la zona. ‘‘Queremos destacar e recoñecer o traballo exemplar da Asociación de Veciños e Veciñas, que leva meses -por non dicir anos, recollendo o testemuño das persoas que os precederon- alzando a voz, organizándose e chamando á porta de todas as administracións. Grazas á súa constancia, non quedou no esquecemento’’, indican.