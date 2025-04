Podemos Galicia reclama una solución en el litoral de A Ribeiriña

Isabel Faraldo, coordinadora nacional de Podemos Galicia, se personó hoy en A Ribeiriña para conocer la situación de primera mano y exigir soluciones a la problemática por la persistencia de vertidos de hidrocarburos en esta parte del litoral que se registran desde principios de año.

Durante su visita estuvo acompañada por el concejal de Medio Ambiente, Xosé Lois Piñeiro; el patrón mayor de la Cofrafía de A Pobra, Enrique Maceiras; y la directiva de la Asociación Vecinal de A Ribeiriña-Conchido.

En esta reunión, Faraldo escuchó cómo se están viendo afectadas las distintas partes. ‘‘As veciñas e veciños da Ribeiriña levan anos loitando con dignidade por un ben común que debería estar garantido: o dereito a un medio ambiente san. A súa determinación é admirable, pero non pode ser que teñan que seguir empurrando sós mentres as institucións miran para outro lado. Desde Podemos Galicia non só os escoitamos: estamos ao seu carón e esiximos, con toda a contundencia, solucións inmediatas’’, manifestó la coordinadora de la formación en Galicia.

Desde el partido hacen hincapié en la presencia constante de vertidos en esta parte del litoral tras las obras de regeneración acometidas en el entorno de donde estaba antiguamente la fábrica de La Onza de Oro y donde todavía persisten las ruínas de la edificación de Hadasa. Un impacto ambiental que crece, según expuso, en los días de viento o temporal costero.



Exigen responsabilidades

Demandan que, a pesar de los informes emitidos por las distintas Administraciones públicas implicadas, no esclarece de manera concreta la procedencia de los vertidos que también afecta a la Cofradía de pescadores, con el consecuente cierre de varios bancos marisqueros.

También indican que la Xunta de Galicia ‘‘é a administración competente para emitir in informe técnico definitivo, cun prazo máximo de catro meses, e que podería tratarse de residuos perigosos incluídos no Plan Territorial de Continxencias por Contaninación Mariña Accidental de Galicia’’. Asimismo, exigen la implicación del Gobierno del Estado y de Portos.

Destacan el trabajo de la asociación vecinal y reiteran el compromiso para que las demandas sean atendidas ‘‘con seriedade, urxencia e responsabilidade’’.

El problema de hidrocarburos persiste en la zona

La voz de alarma volvió a saltar en las últimas semanas al detectarse fuel saliendo por las juntas del muro del paseo del litoral y en la arena, además de una pátina iridiscente en la superficie marítima. El Concello de A Pobra ya se manifestó públicamente a principios de abril pidiendo el apoyo del Estado y de la Xunta de Galicia por carecer de competencias y medios económicos en la materia.