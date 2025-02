Ponen en marcha un proyecto para la restauración de los océanos y aguas en la Ría de Arousa con el horizonte de 2030

El Centro de Atención Integral de Amicos, en el lugar boirense de Comoxo, albergó esta mañana de la primera reunión del comité social de "Arousa-lab", iniciativa encuadrada en el proyecto matriz Atlantic Arctic Agora (A-AAgora), enfocado en la restauración de los océanos y aguas con el horizonte del año 2030 en los territorios de la Ría de Arousa, que se convierte de ese modo en región asociada, a través del trabajo del equipo de esta iniciativa. Este encuentro contó con la participación de la directora territorial en A Coruña de la Consellería do Mar, María José Cancelo, y el director general de Amicos, Xoán España, mientras que entre los invtados estuvieron la directora-gerente del Centro Tecnolóxico do Mar Cetmar y el técnico del Proxecto de Control e Xestión do Medio e Recursos Mariños, Rosa Chapela y Anxo Mena, respectivamente; la responsable de I+D+i de Mexillón de Galicia DOP, Ángeles Longa; José Antonio Pérez y Juan José Rial, patrones mayores de las cofradías de Ribeira y Illa de Arousa, respectivamente; así como técnicos de los pósitos de Cambados y de Noia.

El objetivo de esta primera reunión fue dar a conocer la iniciativa a los posibles miembros del comité social, actores de relevancia del sector marinero de la zona. Así, los representantes de las comunidades locales compartieron su visión de la situación y las buenas prácticas que pueden aplicarse para continuar con la labor que desarrollan. "Arousa-lab busca poñer en valor o traballo e a cultura mariñeira da zona e afondar na labor que desenvolven os distintos actores da rexión mediante o reforzo positivo das súas boas prácticas. Tamén se contemplan distintas accións de restauración do fondo mariño, así como o estudo das solucións baseadas na natureza que poden aplicarse para adaptarse ao cambio climático", señalaron desde Amicos.



Al inicio de la jornada, María Cancelo destacó que “queremos que este sexa un espazo de escoitar e no que tódolos actores sociais que forman parte da Ría de Arousa e do seu desenvolvemento pesqueiro, marisqueiro e acuicultor, poidan falar da súa experiencia”. También hizo hincapié en la finalidad de "Arousa-lab", que busca “poñer en valor a nosa cultura, unha sabiduría recollida ao longo anos, e pensar xuntos no futuro, na conservación dos valores desta ría. Sobre todo tendo en conta a riqueza e a biodiversidade coa que conta, e vendo como podemos poñela máis en valor. Todo nun espazo cómodo no que poidamos poñer en común as nosas ideas para desenvolver o sector nun espazo natural tan privilexiado, fundamental a nivel europeo”.

Por su parte, Xoán España agradeció a la Consellería do Mar por elegir a Amicos como elemento dinamizador del proyecto A-AAgora, "no que se buscan crear grupos de traballo que pensen diferente e constrúan cousas innovadoras. O encargo nesta ocasión é falar e poñer en valor a nosa cultura, a mariñeira, e falar das cousas que se fixeron ben ata agora, que nos supuxo, riqueza, traballo e conservación do medio”. Asimismo, recordó que “o sector na zona está asentado sobre o traballo artesán, con pequenas embarcacións que recollen día a día os seus produtos. Tamén traballaremos na restauración do fondo mariño, en especial das gorgonias e os bosques de kelp”.

Ángeles Longa destacó que “estamos orgullosos do noso, das familias que traballan tanto no mar como nas actividades de terra relacionadas con este medio. Que todos contribuamos da man a que cada vez máis xente poida vivir con orgullo destes traballos, algo que hoxe intentaremos reforzar para que esta tradición que suma centos de anos continúe a avanzar para que a xente da contorna, así como os seus fillos e os que veñan, poidan seguir vivindo disto”. Por último, los agentes medioambientales de Amicos, que son los encargados de conducir ditas actividades, en especial aquellas dirigidas a la sensibilización, información y restauración del medio ambiente, realizaron una introducción en los distintos proyectos en ese ámbito que se desarrollan desde la entidad.