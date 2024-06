El PP de A Pobra sostiene que A Baiuca es la única opción de ampliación de Escurís dentro de los planes a corto plazo de la empresa

Los seis concejales del grupo municipal del PP de A Pobra votaron en contra, en el pleno ordinario de la corporación local de este jueves, de la moción presentada por los vecinos afectados por la ampliación de la fábrica de Escurís en el lugar de A Baiuca y que pese a ello, salió adelante con los votos favorables de los siete miembros del Gobierno local. Desde las filas populares han emitido un comunicados en el que quieren aclarar que entienden perfectamente las inquietudes que tienen los residentes en esa zona sobre el proyecto presentado por la empresa Jealsa-Escurís para la ampliación de la fábrica en este lugar, "y más cuando la falta de transparencia por parte del Ayuntamiento ha sido evidente y la información proporcionada se ha hecho de forma sesgada e interesada", señala. El PP pobrense indica que desde el principio el tema se llevó con el mayor de los secretismos, sin informar en ningún momento a dicho grupo político, "ni aún habiéndolo solicitado por escrito tras enterarse por la prensa, han tenido a bien hacernos partícipes, ni tan siquiera pidiendo nuestra opinión al respecto. Únicamente nos han dado acceso al expediente una vez el plazo había finalizado y cuando ya habían presentado los informes que consideraron oportunos".

Igualmente, añade que la empresa tiene una necesidad a corto plazo de crecimiento y desarrollo para poder garantizar su continuidad, y que la única posibilidad real y viable en este momento, consiste en realizar dicha ampliación. "En caso de que no sea posible llevar a cabo dicha ampliación, la empresa no tiene más remedio que trasladar su producción a un municipio vecino en el que cuenta con terrenos", precisaron desde el Partido Popular. Desde la formación política de la gaviota afirman que ya advirtieron durante los últimos años de forma reiterada y en diferentes ocasiones al Gobierno anterior que la falta de suelo industrial era perjudicial para el municipio, y a día de hoy "es el único responsable de no haber realizado ni el mínimo esfuerzo en este sentido", y añaden que se encuentran con que la última ampliación del polígono industrial de A Tomada se llevó a cabo en el año 2015 por el entonces alcalde Isaac Maceiras, y desde entonces no se ha hecho nada más que tener “la intención de...”.

A los populares les sorprende que la Administración local no se haya reunido con la empresa para conocer el proyecto de mano de sus técnicos, ni facilitado que ésta lo mostrara a los vecinos para que expusieran sus inquietudes y problemas, "pero más sorprendente es que al BNG no le importe ni lo más mínimo que se pueda producir un posible traslado, ya que los empleados irán a otro municipio a trabajar. Y después se extrañan que no funcione el comercio, la hostelería y demás negocios de nuestro municipio… con esta actitud de pasividad", subraya el grupo municipal del PP de A Pobra. Por último, el PP señala que su principal preocupación es la prosperidad y el futuro del municipio, y que la convivencia es posible siempre que haya voluntad por ambas partes y desde la Administración se exijan y hagan cumplir las medidas necesarias para garantizarla. "No podemos ni debemos dejar marchar una industria que lleva 85 años apostando por nuestro municipio, generando riqueza y empleando a nuestros vecinos".

La moción que fue aprobada por la mayoría del pleno municipal pobrense contempla los acuerdos para que la corporación local muestre su apoyo a los vecinos afectados firmando una declaración institucional de rechazo a la declaración de proyecto de interés autonómico (PIA) del proyecto de ampliación d la fábrica de Escurís y la consolidación de suelo industrialen la ona de A Baiuca, haciendo llegar la misma a la Xunta de Galicia. Además, en el caso de que se apruebe la declaración de PIA de dicho proyecto, el Gobierno munmicipal se compromete a presentar alegaciones al proyecto, y que el Ejecutivo local también se compromete a la búsqueda de suelo industrial en la localidad para poder ofrecer alterantivas a las empresas que quieran ampliar sus instalaciones o quieran instalarse en el municipio.