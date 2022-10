El PP de Ribeira asegura que el BNG perdió casi ocho años al no mejorar la DP-7301 desde la Diputación

El PP ribeirense sostiene que el si BNG cree que la solución para las entradas y salidas de la ciudad, que se trata de conseguir con la construcción de la variante, pasan por ampliar la carretera provincial DP-7301, “entón xa leva perdidos case oito anos, que son os que leva cogobernando na Deputación da Coruña”. Le instó a mejorar y ampliar ese vial y que no gaste “inutilmente” el dinero del Concello en redactar un proyecto que le compete a otra administración, “o cal nin tan sequera o ten contemplado no seu Plan Provincial de Estradas”. E incidió en que el estudio comparativo presentado en 2021 sostuvo que ambos proyectos no tienen la misma finalidad: "mentres a Variante da Xunta busca mellorar a mobilidade no casco urbano, a actuaciónplanteada na DP-7301 pretende unha circunvalación que non serviría para resolver os problemas de acceso á cidadee non captaría moitos máis vehículos dos que descorren actualmente".





Desde el partido de la gaviota indican que resulta sorprendente que la formación frentista exija la elaboración de un nuevo estudio, "co conseguinte desembolso económico.subraya- que isto implica e que podería ser empregado noutras accións", pero a la vez adelanta cuales serán sus conclusiones aunque, a juicio de los populares, parece olvidarse de incluir entre las mismas el hecho de que la propuesta que defiende ese partido pasa por el IES Leliadoura y atravesa el núcleo de Frións, que agrega que es un punto que no cumple con la pendiente máxima que marca la ley, "o cal obrigaría a crear un novo trazado", precisó.

Por el contrario, sostiene que el proyecto de la variante que plantea la Xunta de Galicia fue elegido tras estudiar las alternativas de mejora posibles, además de que ya superó el trámite de evaluación ambiental, tiene consignación presupuestaria, cuenta con el apoyo de la Asociación de Empresarios de Ribeira, es el único que prevé la conexión con Ribeira Sur -O Touro- y estaría finalizado en el año 2025.





PXOU

De igual modo, el PP subraya que, además, la variante coincide con el Plan Xeral de Ordenación Urbana (PXOU) en vigor, que fue aprobado por unanimidad, ,y que permitiría que "a iniciativa privada ou pública xa podería desenvolver creando 600 novas vivendas, pero que de non contar con esta nova estrada redundaría no colapso do tráfico ao ter que utilizar as saídas existentes". Por todo lo explicado, desde el Partido Popular de Ribeira solicitan al BNG que "deixe de obstaculizar o futuro de Ribeira" y le manifiesta que "se efectivamente quere mellorar a estrada de Frións, llo solicite á Deputación da Coruña como administración competente na que goberna. Ten todo o noso apoio sobre a certeza de que non é un proxecto alternativo, senón complementario á Variante da Xunta, ao perseguir diferentes finalidades".