El PP de Ribeira denuncia el "gravísimo insulto" de Vicente Mariño hacia Elvira Pereira al tacharla de "peor que un adoquín"

El grupo municipal del Partido Popular de Ribeira acaba de emitir un comunicado en el que condena rotundamente "o gravísimo insulto" proferido por el portavoz del PBBI, Vicente Mariño de Bricio, contra una de sus compañeras durante el pleno ordinario de la corporación local celebrado a última hora de ayer. El PP indica que se estaba debatiendo el punto undécimo del orden del día de dicha sesión, relativo a mejoras en Coroso, cuando el líder del principal partido de la oposición afirmó lo siguiente: “señora Virucha, señora Elvira Pereira, la admiro y la aprecio a pesar de todo, pero para mí a estas horas usted es peor que un adoquín, con todo el respeto a los adoquines porque los adoquines aún sirven para algo”.



Desde las filas del partido de la gaviota reaccionaron a esta expresión de Mariño de Bricio, indicando que con ello "denigra e despreza a Elvira Pereira como persoa e como muller". Y se añade que "se xa é grave de por si realizar en calquera ámbito este tipo de declaracións, que reflicten evidentes signos machistas, moitísimo máis o é cando se fai como representante electo do pobo no órgano máis importante da administración municipal".



El grupo popular afirma que está acostumbrado a que pleno tras pleno, "Vicente Mariño busque crispar as sesións por medio de toda clase de insidias e ofensas", pero apostilla que "a desconsideración, a soberbia e o menosprezo que translocen as palabras de onte do señor Mariño non admiten ningunha xustificación". De igual modo, el PP ribeirense señala que a falta de una semana para la celebración del Día Internacional de laña Mujer, "comprobamos con estupor e tristeza como certos ademáns e actitudes que deberían estar sepultados no pasado máis vergoñoso aínda perduran nalgún membro deste Concello".



En base a todo. Lo indicado, el Partido Popular exige una disculpa pública por parte de Vicente Mariño de Bricio a Elvira Pereira Ageitos, y que prometa "absterse no futuro en entrar de novo en descalificacións persoais cara á señora Pereira ou cara a calquera outro membro da corporación municipal de Ribeira, alomenos durante o exercicio das súas funcións como edil", concluyó.