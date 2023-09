El PP de Ribeira insta al tripartito a agilizar las actuaciones para no perder las ayudas de fondos europeos

La portavoz del grupo municipal del PP de Ribeira, Mariola Sampedro, presentó esta semana una moción solicitando que se agilice la tramitación y ejecución de las actuaciones cofinanciadas con fondos europeos por estar condicionadas a su cumplimiento en plazo para que no se pierdan esas subvenciones. En este sentido, la proposición presentada para ser debatida en el próximo pleno de la corporación local de este mes alude a los fondos Feder recibidos para la ejecución de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi), que debe estar completamente terminada el 31 de diciembre de este año y a los fondos Next Genetarion captados para múltiples actuaciones entre las que se encuentran las integradas en el Plan de Sostenibilidad Turística o las reformas del conservatorio de Aguiño y del consistorio para mejorar la eficiencia energética de esos edificios.



Sampedro Fernández indicó que a través de la Edusi se pudieron activar acctuaciones como la remodelación del Malecón, el futuro auditorio, las sendas del río Pedrín, Punta Laño y Coroso, la reforma del conservatorio de música Enrique Paisal, la instalación de luminarias en paseos litorales y en el puerto de Aguiño y de pasos de peatones inteligentes en la Avenida da Coruña o la construcción de un centro de acogida, además de avanzar en la transparencia, agilidad, eficacia y eficiencia en la atención a los vecinos al implementar mejoras en la administración digital y telemática. Con los fondos Next Generation, dentro del denominado Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, se lograron 2,8 millones de euros para la reforma y mejora de la eficiencia energética de la casa consistorial, 2 miĺlóns para un Plan de Sostenibilidad Turística, 600.000 euros para el conservatorio aguiñense, un millón para accesibilidad y calmados de tráfico en Abesadas y Castiñeiras, así como otras ayudas para la instalación de plantas fotovoltaicas en edificios públicos o transformación digital.

"Risco de zozobrar"

El PP cifra en 18 millones el importe total de esas ayudas, pero advierte que "esta inxente xestión herdada polo tripartito corre risco de zozobrar se non se articulan as medidas necesarias para executar en prazo as actuacións subvencionadas polos fondos europeos, pois conlevarían a perda dos mesmos". La portavoz popular en la corporación municipal señala que observan que las obras de la Edusi como el conservatorio o el auditorio están a tres meses vista en construcción, que otras como la senda de Coroso se encuentra en una fase muy preliminar, en tanto que el centro de acogida o los pasos de peatones inteligentes de la Avenida da Coruña aún no pasaron de su tramitación.

Y recordó que, tal y como explicó durante su visita a finales del año pasado a Ribeira el por aquel entonces delegado del Gobierno, José Miñones, la remodelación del consistorio tiene que estar rematada en septiembre de 2024 "cando nin tan sequera se adoptaron as medidas necesarias para trasladar ao seu persoal a outra ubicación", dijo Sampedro. "E nada sabemos das actuacións que conforman o Plan de Desenvolvemento Turístico, entre as cales figuran, por exemplo, a posta en valor do peirao fenicio, a humanización do entorno do faro de Corrubedo, o museo do mar, a senda dos muíños do Río Saíñas, a mellora do parque eriurbano de San Roque ou a creación dun centro de interpretación na antiga fábrica de salgadura de Punta do Castro, entre outras, que teñen que estar completamente executadas o 31 de decembro do ano próximo", puntualizó.

Preocupación

"Estamos verdadeiramente preocupados porque, despois de máis de dous meses de Goberno tripartito, non estamos a percibir ningún avance significativo nestas materias e, mentres, o reloxo corre e os prazos esixidos para o seu remate están cada vez máis cerca, co perigo de comezar a perder o formidable legado deixado polo anterior Executivo", señaló la portavoz municipal del PP ribeirense. Por todo ello, le insta al Ejecutivo local a que "aplique a maior celeridade en termos de eficiencia e eficacia para poder executar en tempo e forma as actuacións financiadas con fondos europeos Feder e Next Generation ante o risco de perder estas axudas, habida conta do seu manifesto interese para os veciños e de que seguen a ruta marcada polo plan de acción local da Axenda Urbana de Ribeira Atlántica, aprobado por unanimidade dos grupos que conformaron a corporación municipal no pasado mandato", concluyó Mariola Sampedro.