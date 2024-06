La procesión marítima, la orquesta París de Noia y la cantante Pili Pampín serán atracciones estelares del Carmen de Aguiño

A falta de tres semanas para la celebración en Aguiño de la fiesta más esperada del año tanto por parte de sus vecinos como las gentes del mar y visitantes, ya se conoce el cartel con las principales actividades de sus Festas do Carmen, que se desarrollarán entre los días 13 y 16 de julio, y en los que sobresalen las atracciones estelares de la orquesta París de Noia, la cantante Pili Pampín y la tradicional procesión marítima.



El primer día, que estará dedicado principalmente a los niños y a los jóvenes, habrá cucañas a las once y media de la mañana, hinchables y fiesta de la espuma desde las cuatro y media de la tarde y a partir de las once de la noche Planet Disco Móvil presentará a Mateo Abelleira. Para la jornada siguiente está organizada una sardinada (13.00 horas) con exhibición de baile a cargo de Alfaia, y en horario vespertino se disputarán partidos de fútbol en el campo de A Tasca. Tras la intervención del pregonero, del que aún no ha trascendido su identidad, empezarán los conciertos de Os Chispas y de Pili Pampín.



El día 15 habrá misa solemne a las ocho de la tarde y seguidamente saldrá la procesión terrestre, mientras que a las once de la noche empezará la verbena amenizada por París de Noia y Planet Disco Móvil con DJ Tito Maverick. Por último, llegará el día grande el martes 16 de julio, dedicado a la patrona de los marineros, con misa solemne /11.30) y procesión marítima, sesión vermú y verbena con Tania Veiras y a medianoche tendrá lugar una sesión de fuegos artificiales.