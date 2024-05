El programa del Xuño da Cultura e as Artes, con un centenar de actividades variadas, arrancará mañana en Ribeira

La programación ribeirense de la undécima edición del Xuño da Cultura e Artes, que coordina la Concellería de Cultura con la suma del esfuerzo de alrededor de 50 entidades, asociaciones, colectivos, agrupaciones, comisiones, instituciones y otros departamentos municipales, arrancará mañana con un amplio y cariado cartel de actividades, que superan el centenar de eventos. Durante el mes habrá cinco exposiciones: una conmemorativa del 125º y 110º aniversarios de los nacimientos de Borges y de Cortázar y Bioy Casares en la biblioteca municipal, otra de artes plásticas “Novas Olladas” en el centro Lustres Rivas, y “Durero. Heliograbados de Amand Durand”, “Os traballos de Hércules” por el 175 aniversario de la Real Academia Galega de Belas Artes y “O Monos de Laxeiro”, en el Museo do Gravado de Artes; y todos los viernes de abrirá la Casa da Xuventude. Además, sobresale, tal y como ya avanzó este periódico, la celebración en la jornada del 15 de junio del acto institutionl de apertura o inauguración del nuevo auditorio, que cinluirá un concierto de la Orquestra de Cámaraa Galega, con animación de calle y acogida de Barafunda.



Mañana se desarrollará el Campeonato Galego de Orientación, en San Alberto por la mañana y Corrubedo por la tarde; el Campeonato Galego de Kempo en el pabellón de Palmeira; una actividad de láser tag en Olveira dentro del programa alternativo de ocio, la clausura de la Escola de Patinaxe en el polideportivo de Sirves, un taller de linedance SBK y otro de swing & lindy hop en el conservatorio de Ribeira, el inicio de la Mostra de Teatro Infantil con dos obras de los grupos de la asociación Airiños y la Noite Aberta en los comercios asociados a la patronal local. El domingo se celebrarán el Día da Bici con salida y llegada en la Praza de España y la fiesta de Corpus en Artes, con procesión acompañada por la agrupación musical A Mariola, mientras que el lunes proseguirá el ciclo teatral infantil con el grupo de la ANPA Bandaseca, de A Pobra, con “Aladdin” y tendrá lugar la actuación de As Garridiñas en el lugar de A Fonte Seca.

El reto de la programación se irá dando a conocer en próximas fechas. de todas maneras, la concejala de Cultura, Antía Alberte, que fue la encargada de la presentación del Xuño da Cultura e as Artes y manifestó que “naceu cos obxectivos de poñer en valor o traballo cultural do tecido social do concello, amosar a cultura na rúa a través de diversas actividades de todas as disciplinas artísticas, e realizar polo menos un acto cada día do mes de xuño, combinando a cultura de pequeno formato cos medianos eventos adaptados as actuais circunstancias”, explicó la edila. Por ello, indicó que la música, el teatro, la literatura, el baile, la fiesta o la exaltación de las raíces irán de la mano para que todos se sientan plenamente identificados favoreciendo la participación social.



En líneas generales, destacó que también se contará con presentaciones literarias, acciones intergeneracionales como las fiestas de Bandourrío o Artes, talleres y actividades infantiles, las clausuras de escuelas deportivas de patinaje o gimnasia rítmica, cuentacuentos en el centro Lustres Rivas, actuaciones musicales a cargo del conservatorio municipal, conciertos, charlas y coloquios, clases abiertas de baile y proyecciones audiovisuales. El acto institucional de clausura de este programa tendrá lugar el domingo 30 de junio, a las ocho y media de la tarde en el nuevo auditorio, ey contará con las actuaciones de la Coral Polifónica Municipal, el alumnado de la Escola Municipal de Ballet y del Grupo Municipal de Teatro.



Para darle mayor difusión a esta programación se editaron folletos de mano en los que se recogen todas las actividades organizadas por día para que, quien lo desee tenga un calendario completo de los eventos que se desarrollarán a lo largo del mes. Todas las actuaciones o modificaciones que se produzcan en caso de variaciones por incidencias, climatología o por la incorporación de nuevas actividades se darán a conocer a través de los cauces habituales a los que recurre el Ayuntamiento de Ribeira.