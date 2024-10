Promueven un mirador y centro de interpretación de tradiciones pesqueras en la antigua fábrica de salazón de Punta Castro

El Ayuntamiento ribeirense adjudicó por 11.979 euros a Trivium Estratexias en Cultura e Turismo SL, tras superar con su oferta económca más ventajosa a las otras dos aspirantes, el contrato menor para la redacción antes del 26 de octubre del proyecto del plan integral de señalización turística de la capital barbanzana, que incluya un estudio detallado sobre el terreno de la actual situación y una propuesta de intervención. Su objetivo pasa por mejorar la imagen general del entorno y transmita una información clara, comprensible y veraz del municipio a la gente, que el tripartito considera que la que existe actualmente para llegar a diversos puntos de interés, con 71 señales -según los técnicos municipales-, no es adecuada, no se entiende o no está actualizada, y se plantea reducir esos elementos para mitigar el impacto visual y también impulsar su homologación. Esta intervención, para la que se calcula un presupuesto de 107.900 euros, se desarrollará dentro del Plan de Sostenibilidad Turística de Ribeira.