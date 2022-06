Propietarios de terrenos en Artes acuerdan solicitar la derogación o modificación de la Ley de Costas

La comunidad de montes vecinales en mano común de Artes y otros propietarios de terrenos en dicha parroquia acordaron presentar ante el Ministerio de Transición Ecológica, al presidente de la Xunta, a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, y al Defensor del Pueblo reclamaciones para reclamar la derogación o modificación de la Ley de Costas del Estado. El motivo de esta acción no es otro que el de tratar de evitar lo que califican como “un roubo a man armada” de sus propiedades litorales del que se enteraron al empezar a recibir cartas desde la Dirección General del Catastro en las que se les comunican que ya no les pertenecen esos terrenos por los que tanto lucharon por conservar sus antepasados. Señalaron que no se trata de una expropiación como pretenden sostener desde la Administración, pues precisan que para que sea así deben darles a cambio una compensación, y de eso no se les dice nada, por lo que “entón estamos ante unha confiscación en toda regra”.





Ese acuerdo lo adoptaron en una reunión celebrada a última hora de la tarde del sábado, con unos 50 asistentes y que contó con la presencia del presidente de la Organización Galega de Comunidades de Montes, Xosé Alfredo Pereira, quien les indicó que la Ley de Costas se está aplicando de forma distinta en Galicia que en el resto de España, pese a que está mucho mejor conservada “en parte, grazas a existencia do monte vecinal en man común”. De ahí que apoyó que las competencias en esa materia pasen a manos de la comunidad autonómica por sus características, y que mientras no se aclare esa cuestión que se aplique una moratoria en la aplicación de las medida que se pretenden adoptar respecto a los deslindes y llegar a una conclusiones que se ajusten a la situación gallega. También les informó de cómo está la situación en líneas generales y de las dificultades que hay de ganar la batalla legal. A este respecto, todos los presentes coincidieron que la solución a este conflicto pasa por la “vontade política”, que pasaría por echar abajo la Ley de Costas o modificar su artículo 9 para que en las zonas de dominio marítimo-terretre no sólo haya propiedades del Estado sino también de particulares con las hipotecas de uso que se acuerden.





Tanto desde la comunidad de montes, que preside Ana Gonzalez, como los propietarios particulares de esos terrenos señalan que a través de la vía judicial es muy difícil de conseguir algo, por lo que van a recurrir a la vía política para ver las alternativas que se les presentan, ya sea que les compensen con dinero o a través de una permuta. El próximo mes van a reunirse de nuevo los afectados para decidir si la reclamación la hacen de manera colectiva o individual, pero también sumándose a las que presente la Organización Galega de Comunidades de Montes “para tratar de facer máis forza”, puntualizaron. En caso de que no logren nada, están dispuestos a movilizarse a partir del septiembre en Santiago.