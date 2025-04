El PSOE critica la falta de consulta de la Xunta en el Pacto de los Océanos

Rianxo acogió un encuentro entre el PSOE y el sector del mar en la cofrafía de pescadores del municipio para escuchar las causas de la caída de la productividad marisquera en la comarca de O Barbanza. Hasta allí se desplazó el europarlamentario gallego Nicolás González Casares, quien criticó que la Xunta de Galicia haya dejado pasar el plazo de consultas que dio a la Comisión Europea para presentar alegaciones al Pacto de los Océanos que marcará la ruta a seguir en el uso de las actividades marítimas para los próximos años, pero que también afectará a otras áreas como el turismo, la explotación de la energía o la bioeconomía.

En esta reunión también participó el portavoz de Pesca del Grupo Socialista, Julio Abralde; su homólogo del grupo municipal socialista, Óscar Rial; el alcalde de Boiro y secretario de Pesca del PSdeG, José Ramón Romero; y el patrón mayor, Miguel Iglesias.

Refiriéndose al Gobierno autonómico dijo que ‘‘cando non participas nunha consulta, despois non te podes queixar dos resultados’’ y lamentó que ‘‘non están a facer o seu traballo’’, cuando, afirma, sí participaron otras comunidades autónomas, además de representantes del sector.

En este sentido, González Casares alertó que la postura de la Administración autonómica ‘‘é especialmente grave no que atinxe á ría de Arousa, polo que temos que participar e poñer a disposición da Comisión Europea o que sabe a xente do mar de Galicia e a Xunta non está a contar con eles para o desenvolvemento das políticas europeas’’.



Escucha de los trabajadores

Por su parte, el portavoz de Pesca del Grupo Socialista, Julio Abralde, salientó que esta reunión de trabajo sirvió para conocer de primera mano los problemas de la ría de boca de los propios trabajadores para así ‘‘trasladar a súa voz ao Parlamento a través de iniciativas para que a Xunta se poña a traballar e faga o que ten que facer’’. Asimismo, reclamó al Gobierno gallego que utilice sus competencias en la gestión de la situación del marisqueo.

Juzgó que la Administración autonómica ‘‘non fai valer os intereses de Galicia ante Europa’’ y que la Consellería do Mar ‘‘non fai nada’'. En consecuencia, le exige a la Xunta que cumpla su compromiso de conseguir la sustentabilidad del sector marisquero desde el punto de vista de la biodiversidad, social y económico.

Un tratado que pretende proteger todos los océanos

El Pacto de los Océanos es una iniciativa orientada a establecer una visión estratégica útil para el conjunto de las Naciones Unidas para el cumplimiento de sus mandatos sobre el mar, en consonancia con Río+20, ‘‘El futuro que queremos’’. Pretende sentar una plataforma para que todas las partes interesadas colaboren y aceleren el progreso en la consecución de ‘‘Océanos sanos para la prosperidad’’.