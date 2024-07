El PSOE denuncia la "situación límite" de la Atención Primaria en Rianxo por la falta de médicos

El PSOE gallego denuncia que los rianxeiros están padeciendo graves deficiencias en la atención médica debido a la falta de personal en el centro de salud de la localidad. Su secretaria adjunta de Organización, Ana Pena; el secretario general provincial de A Coruña, Bernardo Fernández, y su portavoz municipal, Óscar Rial, detallaron este mediodía las deficiencias que lastran la Atención Primaria en Rianxo y le exigen a las Xunta de Galicia que ponga remedio a esta situación. El segundo de ellos alertó de que "a Sanidade en xeral, e sobre todo a Atención Primaria, está depauperada, por exemplo, cunhas listas de espera que se multiplican por tres respecto a décadas anteriores”. “Se preguntamos, non imos atopar ningún cidadán que diga que a Sanidade galega está mellor que hai 20 anos”, afirmó el secretario provincial, quein exigió al Ejecutivo gallego que revierta “as políticas nefastas” que condujeron a la actual situación de "crise asistencial". “A Xunta ten as competencias e ten que adoitar medidas. Estar de brazos cruzados botando a culpa a outros non é solución”, aseguró.



Por su parte, Ana Pena criticó que una villa de 12.000 habitantes no puede tener cubiertas sólo la mitad de las plazas de su ambulatorio y lamentó que “situacións coma a de Rianxo esténdense por todo o territorio galego”. “Ter acceso a unha consulta, a unha revisión médica ou a atención pediátrica é unha prioridade e débense poñer en marcha medidas que solucionen este problema”, advirtió la secretaria adjunta de Organización del PSdeG-PSOE. Y Óscar Rial insistió en demandar un servicio de calidad que satisfaga la demanda que existe en Rianxo le reprochó al Ejecutivo gallego que "poña parches de forma continua” sin buscar soluciones definitivas, en referencia a la reciente incorporación temporal de un facultativo y un MIR que estaba en su última etapa de formación. Para el portavoz municipal socialista, también resulta "imprescindible" cubrir el servicio de tarde en el centro de salud y reducir las listas de espera, al menos, hasta que el objetivo de 48 horas "que vén propoñendo o secretario xeral do PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro".

Desde la formación socialista inciden en sus críticas al indicar que durante los últimos meses únicamente estaban trabajando cuatro de los ocho médicos con los que deberían contar estas instalaciones sanitarias "xa que, a dúas baixas sen substituír, se unen dúas prazas que carecen de titular. A situación tamén é crítica no PAC, xa que carece de facultativos e deben desprazarse dende outros municipios para garantir a asistencia dos pacientes nese servizo". Según sostienen los socialistas, esa no es la única carencia de reccursos humanos, "xa que só hai un pediatra para atender a toda a poboación infantil do concello", y recuerdan que hace más de un años su grupo parlamentario presentó una batería de iniciativas para instar a la Xunta para garantizar el servicio de Pediatría mediante la contratación de personal, dado que la única doctora asumía -2unha carga asistencial excesiva, con xornadas de ata 40 consultas. A día de hoxe a situación non mellorou", subrayan.



El PSdeG-PSOE señala que por las tarde no hay consultas ordinarias y únicamente se atienden las urgencias y el PAC inicia su servicio a las diez de la noche, pese a que desde la formación del puño y la rosa demandan desde hace un par de años que la apertura se adelante a las tres de la tarde. "Trátase dunha reivindicación -recuerdan los socialistas- que asinaron 4.000 veciños" y en la que hoy insistieron, pues subrayaron que es "especialmente preocupante" si se tiene en cuenta que el centro de salud rianxeiro se sitúa a 40 minutos del hospital más próximo. "A falta de axilidade nas citas é outra das consecuencias da presión asistencial produto do déficit de recursos humanos. O retraso na atención está a superar, nalgúns casos, os quince días. Tamén se fai notar nas urxencias, que se están a incrementar significativamente, xa que en determinadas situacións a veciñanza non pode agardar esas dúas semanas", añadieron desde el PSOE.