El PSOE de Ribeira reclama a la Xunta que conceda ayudas al sector pesquero de la capital barbanzana

El PSOE de Ribeira reclama a la Xunta de Galicia ayudas para el sector pesquero de la localidad con el fin de garantizar su actividad ante las problemáticas que está atravesando. Así lo solicita tras la reunión de la que dio cuenta este periódico del portavoz de su grupo municipal y segundo teniente de alcalde, Francisco Suárez-Puerta, junto a dos compañeros del tripartito, los concejales Fernando Abraldes y Juan Luis Furones, con representantes de la entidad que gestiona la lonja y la diputada provincial de Mar, Cristina Capelán, para tratar esas problemáticas.



En ese encuentro se exploró la posibilidad de acceso de la rula ribeirense a futuras ayudas de la Diputación provincial “ao non poder acceder ás axudas correspondentes que a Xunta está creando”, dijo Suárez-Puerta, quien agregó que “o Goberno galego debería dar máis axudas á pesca en Ribeira ante a situación actual, que ten ocasionado que 15 barcos se visen obrigados a ficar amarrados no porto por falta de cotas”.



El edil socialista explicó que ello está provocando problemas para los trabajadores y armadores y a la gerencia de la lonja, por lo que considera “moi importante afianzar estes vínculos entre o sector, o Concello e a Deputación, que co tempo darán os seus froitos e farán máis forte á pesca en Ribeira”, afirmó el portavoz socialista ribeirense.