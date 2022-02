Recogen en siete días en Aguiño unas 600 firmas en contra de la dirección única en Rúa Castelao

La campaña de recogida de firmas puesta en marcha hace siete días por vecinos de Aguiño en rechazo a la implantación de la dirección única en la Rúa Castelao, dentro del proyecto de remodelación de la fachada marítima de dicha parroquia, entre Punta do Laño y el cruce con la carretera general que comunica con Castiñeiras y Rúa Vionta, presupuestado en 997.420 euros, está consiguiendo un apoyo importante, pues hasta ayer ya había logrado reunir unas 600 firmas, pero sigue abierta. Esta iniciativa la pusieron en marcha tras expresar públicamente su malestar por esa medida que consideran que les perjudica notablemente, y después de que el martes mantuvieran una reunión con el edil Vicente Mariño, en el parque situado al lado de la casa de cultural Manuel Ayaso.





Los promotores de esta recogida de firma indicaron que durante la semana transcurrida también se les dirigieron otros muchos vecinos de otras zonas del entorno, principalmente de Castiñeiras, Carreira y Ribeira, para mostrar su apoyo a dicha reivindicación y su desacuerdo con esa dirección única, pues sostienen que también se sienten afectados de tomarse esa medida. Sin embargo, les han indicado que por el momento sólo se está permitiendo firmar a los que residen en la parroquia aguiñense. De igual modo, los impulsores de dicha campaña precisaron que tampoco quieren que el carril bici discurra por un margen de la propia calle y proponen como alternativa que desde la Rúa Torres Queiruga pase pegado a la pasarela de madera que hay por la parte posterior del campo de fútbol de A Tasca.





Los aguiñenses que están detrás de esta recogida de firmas reprocharon la “impermeabilidad” del Ejecutivo local ante sus demandas, pues señalaron que “na reunión cos veciños de Aguiño non tivo a máis mínima intención de atendelas, dando a impresión de telo todo amarrado con outros. Mira para si mesmo sen preocuparlle os veciños”, precisaron. Los afectados indicaron que el equipo de gobierno no entiende que si hace décadas cedieron terreno fue para contar con una calle ancha, con doble dirección y aparcamientos, y que no están dispuestos a que se elimine el carril hacia el puerto. Sostienen que ello les causaría molestias, pues tendrían que dar mucho rodeo para ir de un sitio a otro, invirtiendo más tiempo según el lugar al que se quieran dirigir, cuando actualmente pueden elegir en una u otra dirección según mejor les convenga. Y advirtieron de que hay que tener en cuenta que, de implantarse la dirección única, los medios de emergencias tendrán un acceso más dificultoso y necesitarán más tiempo para llegar a una intervención, algo creen “contraproducente” cuando llegar lo más pronto posible es fundamental para la vida de las personas.





Por otro lado, el procedimiento de licitación del proyecto de remodelación de la fachada marítima de Aguiño, en el que se incluye la implantación de la referida dirección única en Rúa Castelao, sigue avanzando. Ayer tuvo lugar la celebración de una nueva mesa de contratación, en la que se confirmó que ocho empresas siguen aspirando a ese contrato, después de que una enmendase una problema en su documentación administrativa, y se procedió a la apertura de los sobres con la documentación técnica.