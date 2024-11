Reportaje | El Concurso Albariza de Artes consolida la creatividad poética en Ribeira

El Centro Recreativo de Artes, cuyo presidente, Manuel Reiriz anunció que deja el cargo tras 40 años, albergó el domingo la entrega de los premios del XI Concurso de Poesía Albariza de Artes-Concello de Ribeira que, un año más contribuyó a dinamizar y potenciar la lengua y literatura gallegas. El jurado, que estuvo integrado por Carmen Sampedro López -ganadora de la décima edición-, Unai González Suárez, Naima El Gargari Sampedro y Alicia Padín Otero -actuó también de secretaria- valoró la calidad y diversidad de obras presentadas, con estilos variados en las distintas categorías, que recibieron premios económicos, en vales por material deportivo o escolar en el caso de los menores de 17 años o en metálico para los mayores de edad, además de sus correspondientes placas y la publicación de sus obras.



En la categoría de 9 a 11 años, resultaron galardonadas con el primer, segundo y tercer premio las poesías “A miña terra” de Diana Pérez, “O orangután” de Claudia Arcos y “Dédalo das cores” de Fátima de la Iglesia, mientras que “O cabalo da fonte” de Marta Muñiz obtuvo un accésit. En la modalidad de 12 a 14 fueron distinguidas las obras tituladas “O baile das nubes xemelgas” de Carlota Lijó, “O Samaín” de Alba Bretal y “Desde dentro” de José Lorenzo. De 15 a 17 resultaron premiados Samuel Pérez por “Eu” y Naiara Folgar por “Falando de amor”.



El jurado destacó sobre estas tres categorías la “enorme dificultade á hora de decidir”, pues puntualizó que en todas las obras se observa “detalle, esmero, nunhas a alegría da infancia ante a sonoridade das verbas noutras o espertar inocente ao compromiso social, o amor ou a perda”. Y agregó que todas ellas conmueven a quien las lee y detrás de las mismas hay un “magnífico traballo de apoio á creatividade da infancia e a mocidade” que se desarrolla en los colegios, por lo que agradeció la participación del alumnado de los colegios de Artes, de Frións, Bayón, A Milagrosa y Sagrado Corazón.



Además, en la categoría de 18 años en adelante ganaron “Agora que volveron as baleas” de Patricia Torrado, “Distancia-espazo (arroaz)” de Manuel López y “Alborada-11” de Emilio Fernández, y se otorgó un accésit a la obra “Mulleres e candeas” de Lola Abeijón. Sobre esta modalidad del certamen, el jurado hizo constar la “gran calidade” de los textos y “o dominio do oficio”, así como “o coidado no léxico”, “a complexidade formal” y “unha riqueza que agranda o sentido do compromiso coa creación literaria en galego”. Y, en la categoría especial para mayores, se otorgaron menciones a las poesías “Indecisión” de Moncho Sampedro, “A fraxilidade da luz” de Martiño Maseda, “O muro” de Marta Consuelo Vázquez, “Gara e Jonay. Unha lenda” de Magdalena Castro, “Un feito real. Historia dun retrato” de Pepita Vidal y “Hai persoas grandes e familias grandes, vidas” de María Baleirón.