Reprochan la falta de contratos atractivos para animar a seguir o acceder al hospital comarcal

La puerta principal del hospital comarcal fue escenario ayer al mediodía de una nueva concentración de su personal para denunciar la “mala xestión” por parte de la Xerencia da Área Sanitaria de Santiago e O Barbanza que, según indican, está derivando en una precarización laboral, que repercute en los trabajadores y que la acaban pagando los pacientes. María Pazo, delegada sindical de O’Mega e internista con plaza en el complejo asistencial ubicado en Salmón, reprochó a los responsables sanitarios que la falta de contratos atractivos, con una sobrecarga de trabajo derivada de que sólo está cubierta la mitad de la plantilla de Medicina Interna, es lo que impide que haya profesionales que quieran aceptar una oferta y que los que trabajan en dicho hospital prefieran propuestas de otros centros públicos o bien en la Sanidad privada.



Pazo Núñez indica que lo que le piden a la Xerencia es que haya una oferta más atractiva para que profesionales quieran ir a trabajar al Hospital do Barbanza “e que haxa un proxecto claro a curto, medio e longo prazo, para que a xente quera vir a traballar aquí, e non esteamos todos os días a tapar ocos”. En este sentido, manifestó que a día de hoy siguen sin saber lo que va a pasar el mes que viene, “pois non hai unha planificación das gardas, nin dos reforzos das tardes, e prácticamente sabemos semana a semana cómo se vai a desenvolver o traballo, ya que “van tapando a problemática conforme sucede”, precisó.

Marián Rodríguez, delegada de la CIG en el Hospital do Barbanza, denunció la falta de planificación adecuada de las guardias y refuerzos vespertinos e calificó de “estupidez” que se programasen sólo hasta el 30 de abril, “a tan curto prazo, cando os residentes acaban o 27 de maio e non vai haber ningún cambio” y añadió que aún se desconoce lo que va a pasar el próximo mes con las guardias y refuerzos de tarde.

“Mala ou nula calidade”



Y el presidente de la junta de personal del área sanitaria Santiago y O Barbanza, Xosé Manuel Marcote, insistió en denunciar el déficit de facultativos en Medicina Interna, “que conleva á precariedade no traballo co resultado dunha asistencia sanitaria de mala ou nula calidade”. Como ya se indicó en anteriores protestas, incidió en que llevan tiempo demandando a la Xerencia un plan a corto, medio y largo plazo sobre como va a solucionar el problema de Medicina Interna y que les presente un plan funcional con los recursos necesarios para dar asistencia de calidad con ratios profesional-usuario y las tareas y responsabilidades de cada trabajador, formación y otros aspectos. También se quejó de que a la junta de personal no se le informa de los cambios en los métodos de trabajo y cómo resolver las nuevas tareas encomendadas a los profesionales y que tampoco les den el cuadro de personal de Medicina Interna.

Puestos de difícil cobertura

El área sanitaria Santiago-O Barbanza dio a conocer que ayer se publicó en el Diario Oficial de Galicia el decreto de la oferta de empleo público para la provisión de puestos de difícil cobertura de determinado personal estatutario del Sergas con el título de especialista en Ciencias da Saúde para este año, y que en su zona supone quince plazas de médicos y nueve pediatras de Atención Primaria más, trece profesionales para el Hospital do Barbanza y otros 29 para Saúde Mental.