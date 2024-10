Rianxo acogerá el domingo 3 de noviembre una gran manifestación para exigir que se solucione la falta de médicos en su centro de salud

La entrada del centro de salud de Rianxo acogió ayer, como viene sucediendo los viernes desde hace unas semanas, una concentración en demanda de una Sanidad Pública de calidad. Una portavoz de los trabajadores de este ambulatorio, Sandra Vicente, manifestó que la situación de este servicio sanitario está siendo "cada vez máis complicada", precisando que ayer estuvieron consultando tres médicos en horario de mañana y ninguno por la tarde, además de no contar con pediatra, por lo que definió la jornada como "moi difícil".

De igual modo, indicó que las citación para una consulta tiene una demora de un mínimo de 15 días "os que teñen opción de conseguir unha cita". Pero apuntó que lo más preocupante es que hay un gran número de enfermos de Rianxo "que non poden conseguir unha cita con médico algún ao ter ao seu facultativo de baixa ou con cupo descuberto". En este sentido, puntualizó que esos pacientes no tienen otra opción que acudir por Urxencias, "esa non é unha solución, porque as patoloxías crónicas e síntomas de longa evolución non son urxencias e precisan unha consulta ordinaria".