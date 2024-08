Rianxo fue un "berro" unido contra los recortes en Educación y en favor de una enseñanza pública de calidad

La comunidad educativa de Rianxo, con el apoyo de representantes de otras similares del resto de la comarca, así como de la corporación municipal, de diferentes asociaciones y vecinos para decirr "basta xa aos recortes" en Educación que están sufriendo. Un manifiesto leído por media decena de niños en la concentración celebrada en la Praza Castelao, tras una marcha con mád de 300 participantes que partió de la rotonda del relleno portuario y que discurrió por el Paseo da Ribeira, se subrayó que la Educación es un derecho de todos y que los gobiernos tienen la obligación de garantizar en las mejores condiciones posibles, y que solamente a través de la enseñanza pública se pueden minorar las diferencias sociales y formar a las generaciones del futuro "nos valores da liberdade, da igualdade, dos dereitos humanos e da democracia".

También se afirmó con rotundidad que la enseñanza "non é unha mercadoría" y que nunca puede ser medida con criterios de rentabilidad económica, y que su oferta y calidad debe estar garantizada para todos, independientemente de la procedencia socioeconómica o geográfica de cada uno, "aplicando as medidas compensatorias necesarias para garantir a igualdade de oportunidades". Por ello, se dijo que es preciso fortalecer los servicios públicos y mantener las dotaciones necesarias para que no pierdan calidad y para que el conjunto de la ciudadanía no se vea privada de sus derechos. "O actual Goberno galego veu aplicando sucesivos recortes ao ensino público e reducindo as súas dotacións orzamentarias que tan necesarias son para facer fronte ás necesidades de mantemento e mellora das infraestruturas, servizos e do persoal docente, especialmente no caso da atención á diversidade, ao reforzo educativo e ás necesidades educativas especiais, é dicir, a todas as necesidades que ten o sistema educativo galego", se subrayó durante la lectura del manifiesto.





Otro de los escolares dijo que los recortes presupuestarios y de personal impiden desdobles y provocan el agrupamiento indiscriminado del alumnado de diferentes niveles y ciclos en algunos centros. "O conxunto da comunidade educativa rianxeira defendemos un enino público de calidade, que atenda á diversidadde, que se fundamente na equidade social e que sexa participativo. Temos calado moito malia ter que cargar sobre ass nosas costas o peso do problema dos recortes, superar as dificultades da pandemia que a Administración non foi quen de asumir e un longo etcétera de despropósitos dun sistema á deriva que fai augas e non nos escoita", destacó ese mismo alumno. Seguidamente, tomó la palabra un compañero, que empezó diciendo que "agora decimos que abonda xa, non estamos dispostos a seguir nas mesmas condicións; non imos renunciar ao noso dereito como pais e nais e loitar polo futuro dos estudantes". Y recordó que en enero pasado, la firma de la resolución del acuerdo sobre la reducción de las ratios en las aulas y la reducción de las horas lectivas del profesorado suponía un avance hacia la mejora del sistema educativo, "pero resultou ser un acordo envenenado, pois isto non pode conlevar á reducción de unidades, escolas ou profesorado".

Luego tomó la palabra otro niño para decir que "a Consellería ten a responsabilidade de que todo o alumnado reciba a resposta educativa acorde ás súas carcterísticas, potencialidades e ritmos de aprendizaxe, como recolle a lei". Añadió que para el próximo curso "os nosos centros educativos nion van contar con especialistas precisos para atender debidamente ao alumnado que máis o necesita e, ademáis, disporán de menos recursos para a correcta atención a necesidades puntuais, pero constantes, como poden ser as baixas do profesorado, que son cubertas por outros mestres do centro con horas dispoñibles, ou simplemente a organización das gardas e actividades exteriores". Otro alumno señaló que esa disminución provocará la desatención del alumnado, obre todo aquel que precisa de una atención específica de apoyo educativo "nun contexto no que xa antes esa atención estaba claramento moi por debaixo das necesidades reais", y agregó que "non só a non aplicación do acordo de ratios é denunciable, senón que a realidade é que estamso a comprobar que o criterio de aplicación da reducción de horas lectivas é un auténtico despropósito, porqie ao non contratar a novo persoal necesario que cubra as horas que o persoal actual ve xustamente reducidas, o número real de horas de persoal docente dispoñibles nun centro escolar vese enormemente diminuído".



"A nosa sociedade non mecece que o o ensino no que deben medrar e formarse as xeracións do futuro sexa tido en tn pouca consideración polo Goberno galego. É hora de que a Consellería de Educación escoite a voz da comunidade educativa, das familias e, no noso caso, a dun Rianxo unido para defender os nosos dereitos e a defensa dun ensino público e de calidade", subrayó otro escolar. Por último, un padre expresó que todos al unísono instan a la Consellería de Educación "a que cumpra coa súa obriga e co que se asinou no acordo de dote aos centros cos mestres e demaís profesionais que se precisan para garantir no novo curso escolar a axeitada atención educativa á que todo o alumnado ten dereito". Igualmente, le reclamó que invierta en los arreglos necesarios para que los colegios sean lugares accesibles y seguros en los que "os nosos fillos podan aprender sen riscos e os mestres e demáis profesionais que acuden ao seu traballo non teñan ademáis que velar para que non ocorra unha desgracia pola falta de mantemento". por ello, concluyó pidiendo un "berro" unido contra los recortes y en defensa de la enseñanza pública y de calidad, que repitieron los asistentes, para rematar con un fuerte aplauso.

La protesta remató con una concentración en la Praza Castelao, donde la mayoría de los participantes buscó zonas a la sombra I Chechu López