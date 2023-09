Rianxo celebra hoy el día más grande de sus Festas da Guadalupe con la procesión marítima

Rianxo vivirá hoy uno de los días grandes de sus Festas da Guadalupe, pues tendrá lugar la tradicional procesión marítima con la imagen de la Virgen (13.00 horas), con la participación de Amantes do Traxe Galego, después de oficiarse una misa solemne en la capilla de A Guadalupe cantada por la coral Abraira y en la que habrá una alfombra floral elaborada por Ondiñas Mainas y alfombristas de Ames y de A Estrada. De las alboradas se encargarán la banda de gaitas Buxaina de Taragoña y la Banda Ateneo de Negreira, que ofrecerá un concierto vespertino en la Praza da Igrexa, donde luego habrá baile-romería con el Grupo Sooprano enel Paseo da Ribeira (19.00) y una hora más tarde habrá bailes y música tradicionales con Vai de Roda. La verbena correrá a cargo de Atenas y Saudade y a medianoche habrá el habitual y multitudinario espectáculo de fuegos artificiales, aéreos y acuáticos, desde el Paseo da Ribeira.

Respecto a la procesión marítima, desde la comisión de fiestas indicaron que, por la seguridad de todos, es muy importante que se cumplan las normas de seguridad establecidas por la Capitanía Marítima de Vilagarcía, y que todas las embarcaciones participantes deberán comunicárselo a la Asociación A Moreniña a través de una declaración responsable, y que la que no lo haga no podrá acercarse a menos de 100 metros del comboy, "polo que chamamos á responsabilidade de todas as persoas e embarcacións participantes para evitar disgustos". También recomienda que las embarcaciones pequeñas no naveguen entre las grandes y que se mantenga un orden y no se realicen adelantamientos y que nadie rebase a los barcos que llevan a la imagen de A Guadalupe ni en la que va la banda de música. También recuerda que ningñun patrón de barco tiene la obligación de dejar embarcar gente, pues todas las que lo hagan son responsabilidad de él, por lo que no se pueden embarcar sin su consentimiento.

Mañana será el Día de las Juadalupeñas y para ellas está pensada buena parte de la programación diseñada para la jornada. De ese modo, después de que empiecen las alboradas con la Banda de Música de Arca, que al mediodía y por la tarde ofrecerá sendos conciertos en la Praza da Igrexa, y de que a las once de la mañana tenga lugar la visita de la Virxe de Guadalupe a la iglesia parroquial de Santa Columba (11.00), comenzarán los juegos de peñas en la Praza Castelao. Tras la sesión vermú con la orquesta Pontevedra -sustituye a La Dimensión, que es la que figuraba inicialmente en el programa-, que se alternará en la verbena con la orquesta Finisterre, También tendrá lugar la comida popular de Juadalupeñas en el Parque da Martela y a media tarde se celebrará el Festivalinho, con los pinchadiscos Kike Varela, Dumore, Groove Amigos y Bruno Deejay. Un par de horas después se desarrollará el concurso de cantos populares “Cántañe a Rianxo” en la Praza da Igrexa.