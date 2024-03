Ribeira albergará este domingo el tradicional homenaje a los mayores con chocolatada de las Amas de Casa

El salon de eventos Baiuca, situado en el lugar de Goda, en la parroquia ribeirense de Artes, albergará este domingo, día 17 de marzo, entre las cinco y las ocho y media de la tarde, el tradicional Homenaxe aos noso maiores que desde hace un par de décadas organiza la asociación Amas de Casa de Ribeira y en el que, además de servirse chocolate con churros, se contarán con la actuación en directo del grupo local Leite con Jalletas para amenizar el baile. Para facilitar el desplazamiento a los asistentes, se fletarán autobuses, que empezarán a salir desde media hora antes del inicio del evento de la parada central del Malecón, situada en las inmediaciones del mercado municipal. Así lo dio a conocer esta mañana su presidenta, Puri Cores, que estuvo acompañada de la directiva Pili Doval, así como del alcalde, Luis Pérez, y del concejal de Servizos Sociais, Vicente Mariño.

Este homenaje a las personas de más de 65 años lo puso en marcha la entonces presidenta de las Amas de Casa, Magadalena Bringas, que falleció el 29 de enero del año pasado y a la que coincidiendo con el primer aniversario de su muerte se le tributó un homenaje en la sede de la asociación y se promovió una petición para que se le dedique una calle con su nombre. El edil de Servizos Sociais recordó de esta tradicional chocolatada que la propia Bringas Miralles aprovechaba para hacer "un sinfín de peticiones", destacó el crecimiento de la asociación Amas de Casa, y destacó que "desde ahí arriba disfrutará de este evento y, lo que es más importante, ver cómo el trabajo que inició en esta tierra se está multiplicando y creciendo cada día gracias a la labor de la asociación y de su actual presidenta".

Mariño de Bricio también dijo que lo más importante de este tipo de actos no es el chocolate y lo churros que tanto les gustan, sino "es ese ambiente de confraternidad, en el que vamos a charlar y a ver unos y otros de parroquias distintas. Estamos seguros que va a ser un rotundo éxito, por lo que animo a la gente a asistir". Puri Corres manifestó que "este é un dos actos máis bonitos que facemos porque homenaxeamos aos nosos maiores que se merecen todo o noso cariño e respecto porque foron os artífices do que somos hoxendía". Agregó que la elevada demanda de invitaciones provocó que tuvieran que aumentar las 300 iniciales hasta 400, y aunque aún así hay personas en lista de espera por si hubiera alguno de los que la reservaron que finalmente no puedan asistir. La presidenta de Amas de Casa de Ribeira incidió en que este evento es "unha maneira de estar e de falar con eles, non estean na casa e se atopen con xente que hai tempo que no ven e que para eles é un pracer".

Por su parte, Luis Pérez,afirmó que desde el Ayuntamiento están colaborando una edición más en este homenaje a las personas mayores del municipio que organiza anualmente la asociación Amas de Casa de Ribeira, precisando que es una de las más importantes y que más gente mayor congrega en la capital barbanzana. "Acabamos de ver como recentemente desde o Concello de Ribeira organizabamos ese xantar do maior que foi un tremendo éxito, pois aí nolo manifestaron todos os participantes nese evento con practicamente mil persoas na Fieiteira parara disfrutar dun momento de ocio e de convivencia, e queremos manter esas actividades que teñen as nosas persoas maiores e colaborar economicamente para que se podan seguiur levando adiante, pois entendemos que os nosos maiores necesitan tamén momentos de convivencia, de xuntarse e de poder falar e pasalo ben todos xuntos". Por último, Pérez Barral dijo que la voluntad de los tres partidos que forman el Gobierno local cuando se presentaron a las elecciones municipales "tivemos a prioridade clara que é a da atención á nosa veciñanza e que mellor que facelo con esta homenaxe aos nosos maiores que tanto traballo estiveron facendo por todas as xeracións e creando o que hoxendía é Ribeira".