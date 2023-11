Ribeira aprueba los precios del parking del Centenario sobre la base de un céntimo por minuto

La corporación local de Ribeira aprobó la adjudicación de uno de los contratos más importantes que pueden pasar por el salón de plenos, el Servizo de Axuda ao Fogar (SAF), a Attende Care SL por 1.518.468 euros y un año, pudiendo prorrogarse, después de que su propuesta fuese la mejor puntuada de las nueve ofertas presentadas al proceso de licitación, especialmente por ser la oferta económica más ventajosa. Este contrato se sacó nuevamente a concurso tras la renuncia de la anterior concesionaria, Son a túa axuda, a seguir prestándolo y concluir su vinculación debido a la subida del coste del servicio que no podía asumir. El edil Vicente Mariño, indicó que esa empresa va a prestar 69.192 horas de dependencia con un precio de 20,03 euros cada una, y de libre concurrencia otras 3.500 horas al mismo precio. Agregó que las mejoras ofertadas por la concesionaria contemplan al año 60 horas de fisioterapia, 60 horas en servicios de podología, 10 horas de logopedia, 10 horas de asistencia psicológica domicilio, 40 horas de peluquería, 30 horas en servicios de limpiezas extraordinarias 10 servicios de transporte adaptado y en ayudas técnicas 5 camas articuladas, 5 grúas para movilidad personal, 4 colchones antiescaras y 4 sillas de ducha, que regulará el departamento de Servizos Sociais. Mariño de Bricio, que indicó que el propósito de este servicio es el de mejorar la calidade de vida de las personas mayores y dependientes favoreciendo y potenciando su autonomía en el propio domicilio, así como mantener, mejorar y recuperar las redes de apoyo familiar y social, anunció que desde su departamento municipal están trabajando en un programa complementario de acompañamiento de las personas que viven solas para que puedan contar con alguien que las pueda sacar a la calle. Y dijo que al Ayuntamiento ribeirense se le ha otorgado un curso homologado de atención a personas dependientes con una duración de 500 horas, y animó a la gente a anotarse pues es una profesión que tienen mucha demanda de trabajadores en este sector "y para personas con vocación de servicio es un nicho de mercado importante. De igual modo, informó que está abierto el plazo de matrícula para otro curso de 30 horas. Reconocimientos La concejala popular Ana Barreiro manifestó su satisfacción por el hecho de que el actual Gobierno "siga sen variar unha coma o expediente que iniciamos de licitación do SAF desde o PP, coma outras moitas cousas". Expresó su agradecimiento al trabajo que realizan los auxiliares de ayuda en el hogar, que fundamentalmente son mujeres "e que nunca é recoñecido coma é debido", y también a la anterior empresa prestadora de este servicio, que era local y de ámbito comarcal "e qiue deixou de prestalo en favor doutra con domicilio fiscal en Leganés. Unha mágoa. Desexámoslle a esta empresa que preste axeitadamente este servizo e que cumpra coas demandas dos traballadores". Y le reprochó al BNG y PSOE su "incongruencia e incoherencia" pues en su día no estaban a favor de que se le otorgase el contrato a una empresa y ahora hacen lo contrario y les retó a que, en dos o tres meses inicien los trámites para municipalizar el SAF tal y como promulgan. El alcalde ribeirense le replicó con ironía a Barreiro al indicar que "temos que poñerlle un monumento ao PP por que o certo é que nos deixou todo listo, como o centro social de Carreira, a estación de autobuses, o auditorio e un sinfín de obras máis, nas que todo está listo, pero eso debe ser na súa imaxinación pero a realidade é que hai 0 cousas feitas". Seguidamente, Luis Pérez dijo que el tripartito está trabajando mucho para que Ribeira tenga "un goberno dilixente,que traballa a favor dos veciños e mellora os servizos públicos que se prestan". Dificultades En respuesta al reto que le lanzó la edila popular, el mandatario local exptesó que "ogallá puideramos prestar este servizo de maneira pública, pero a Xunta de Galicia, que é a que ten as competencias en materia de Benestar e Dependencia, danos 12 euros cando este servizo costa mís de 20 euros, e é moi difícil que estos servizos se manteñan de maneira pública se realmente os precarizamos como fan vostedes cando non atenden as criterios da Ley de Dependencia e non se financian os servizos de Benestar para os nosos maiores". Agregó que desde el BNG siempre estuvieron a favor de que el SAF fuese público , pero que para eso la Xunta de Galicia debe ejercer sus competencias "e se quere que o asumamos os concellos, financialo como é debido. No momento en que a Xunta preste ese financiamento axeitado non teña dúbida de que o Concello de Ribeira con este goberno podería prestar edte servizo de maneira pública".