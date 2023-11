Ribeira encomienda a Barbanza Arousa los tramites de ayudas por 244.000 euros para un turismo “intelixente”

La corporación ribeirense aprobó por unanimidad la encomienda de la gestión a la Mancomunidade Barbanza Arousa de las acciones y tramitaciones de licitaciones recogidas en la solicitud de ayudas europeas Tur-Camino-2022 para el desarrollo de líneas estratégicas de digitalización y mejora turística de los destinos de la comarca para que sean “intelixentes”, y que suponen 244.000 euros para cada unos de los cuatro ayuntamientos que integran la comarca. El alcalde desglosó las líneas estratégicas de esta intervención, que pasan por la digitalización del destino, la dotación de oficinas de turismo inteligentes, habilitación de zonas wifi, rutas digitalizadas de los puertos, la implantación del destino inteligente, entre otras medidas. El PP le reclamó al Gobierno local que no se olvide de ejecutar el Plan de Sustentabilidade Turística que está dotado con dos millones de euros.



El pleno municipal de Ribeira también dio luz verde al crédito extraordinario por 118.150 euros para financiar unos 3.900 bonos comercio de 30 euros cada uno para Navidad. El PP le reprochó la reducción del importe en m´s de la mitad después de que el último año se destinaron 255.000 euros a esa finalidad, y añadió que en 2021 fueron unos 200.000 euros, pese a que ninguno de esos dos periodos contasen con presupuesto debido al rechazo por parte de los grupos de la oposición. El alcalde, Luis Pérez, trató de justificar esa reducción en la herencia que les dejó el PP con trece millones de deuda, además de "eivas de mantemento en edificios que nos deixaron". "Non podemos gastar os cartos que non se teñen. Somos responsables e seguimos mantendo o camiño descendente da dédeba, pero mantendo as iniciativas", puntualizó el regidor local.

Pérez Barral explicó que el objetivo que se persigue con esta acción es contribuir a que lso ribeirenses realicen sus compras y gestiones en las empresas del municipio, palabra sobre las que ahondó la concejala de Comercio, Genoveva Betanzos, que recordó que esta fue una propuesta del BNG, -recordó que la planteó previamente a la Asociación de Empresarios de Ribeira y que luego la llevó al pleno- es una estrategia importante que lleva tres año funcionando y que se dirige a dinamizar el comercio local con esos bonos y contribuir al desarrollo económico y beneficiar al tejido comercial y hostelero. Las previsiones del tripartito apuntan a que se va a regitrar un movimiento de más de 300.000 euros "nun momento no que hai unha mingua no consumo nos comercios e na hostalería", afirmó el alcalde.