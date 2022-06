Ribeira recupera los campamentos de conciliación y oferta uno urbano para finales de junio y principios de septiembre

El Ayuntamiento ribeirense recupera este año los campamentos de conciliación de julio y agosto, que se cancelaron en los dos últimos años a causa de las restricciones de la pandemia derivada de la Covid-19, con la intención de ofrecer a las familias una alternativa cultural y de ocio para sus hijos coincidiendo con las vacaciones escolares. Este verano se ofertan 200 plazas, distribuidas en campamentos que están organizados según las edades de los participantes, xa que en ellos podrán participar chiquillos de 3 a 12 años.





La celebración de esos campamentos será de 9.00 a 14.00 horas, aunque también se abre la posibilidad de que las familias puedan dejarlos desde media hora antes y recogerlos hasta las dos y media de la tarde. Esta es una novedad de la actual edición con la que se pretende facilitar un poco más la conciliación familiar. Además, para favorecer hábitos saludables entre los participantes y sus familias, un día a la semana será el Concello el que se encargue de suministrar a los niños una fruta en la merienda de media mañana. Y la empresa adjudicataria ofrecerá incluso servicio de madrugadores (de 8.00 a 9.00 horas), siempre y cuando se inscriban un mínimo de 10 participantes, y servicio de comedor (de 14.00 a 16.00 horas) con un mínimo de 15 niños, y que serán abonados directamente por las familias a la empresa previa contratación privada.





Otra novedad de este verano es que habrá un campamento urbano con base en el colegio O Grupo y desarrollo por las calles de la ciudad, con 50 plazas, para la última semana de junio (del 23 a 30) y los primeros días de septiembre hasta el inicio de la actividad lectiva en los colegios (del 4 al 9). Desde el Concello de Ribeira se indica que se esa manera se cuenta con una oferta completa a lo largo de todo el periodo vacacional de la que podrán echar mano las familias que tengan ocupaciones laborales en esos meses.





En julio y agosto regresará el campamento “Xoga con Nós”, con 120 plazas para niñoos de 3 a 8 años y el campamento de inglés “Camp of Cultural Summer” con 30 plazas para niños de 9 a 12 años, ambos en el CEIPP O Grupo. En todos estos campamentos los participantes podrán desarrollar diversas actividadestanto en el interior de dicho recinto como por las calles de Ribeira para conocer la ciudad, su patrimonio cultural y medioambiental, y contarán con talleres de igualdad, de nuevas tecnologías, actividades deportivas y otras propuestas de ocio y diversión. Desde la Concellería de Cultura precisaron que un 10% de las 200 plazas se reservarán para emergencia social -12 para Xoga con Nós, 3 para Camp of Cultural Summer y 5 para el campamento urbano- que deberán derivarse desde el departamento municipal de Servizos Sociais do Concello a través de un informe o relación detallada elaborada por sus profesionales, y estando esos participantes exentos del pago de la matrícula.





El plazo de preinscripción se abrirá desde este lunes hasta el 14 de junio y las solicitudes se derán realizar a través del registro general municipal de manera presencial en la Oficina de Atención Cidadá (de 9.00 a 14.00 horas) o de forma telemática a través de la web municipal (www.ribeira.gal). En el momento de la preinscripción, las familias deberán escoger la modalidad de campamento que elige y presentar toda la documentación necesaria. e prevé la publicación de las listas de admisión, de espera y vacantes el 17 de junio en la web municipal. En caso de que la demanda supere las plazas ofertadas, el orden de prioridad se establecerá por familias monoparentales en las que trabaje el progenitor, familias en las que trabajen los dos padres, familias en las que trabaje uno de los dos padres, personas empadronadas en Ribeira, por riguroso orden de inscripción según el número del registro y empadronados en otro municipio. Quienes aparezcan como admitidas en la lista deberán realizar el pago mediante autoliquidación del 17 al 22 de junio.





En cuanto a los precios, el Concello de Ribeira informó que están subvencionados por la propia Administración local y que son "o máis axustados posibles tendo en conta o custo real do servizo dende os 42 euros do campamento urbano, os 85 euros mensuais do Xoga con Nós que quedarían en 150 euros se se elixen os dous meses, ou 180 euros se se escolle a modalidade de verán completo dende xuño ata setembro. En canto ao campamento de inglés os prezos serán de 95 euros ao mes, 170 euros os dous meses e 200 euros na modalidade de verán completo". Además, para facilitar la participación en estas actividades de niños de familias incluidas dentro de los colectivos vulnerables, se propone la aplicación de un descuento del 20% sobre el importe de matrícula a los hijos que de familias numerosas, acogedoras o monoparentales, familias con dos o más inscritos en esta actividad, desempleados de larga duración o familias en las que el participante acredite una discapacidad de, al menos, el 33%.