El ribeirense Manuel Lesmes opta a la Copa del Mundo de fotografía de boda, que se fallará en abril en EEUU

Manuel Iglesias compite en la prestigiosa WPC (World Photographic Cup), la única de estilo olímpico en la que se dan cita equipos que representan a su países. El fotógrafo ribeirense, que participa por tercera vez en esta competición y concurre en la categoría de fotografía de boda documental, atesora una trayectoria imparable al ser considerado el mejor fotógrafo de España de boda varias veces y por haber obtenido premios Lux, el internacional Luces de Granada, entre otros, estando cada año entre los mejores fotógrafos de boda de Europa y actualmente también es finalista del ICON Awards de fotografía, internacional de boda en Las Vegas. Además, en marzo de este año se alzó con el trofeo Cámara de Bronce de Europa de boda y el próximo mes de febrero la Federación Española de Fotógrafos le otorgará la distinción de “Maestro Fotógrafo”. La pasión y la dedicación por la fotografía le viene a Manuel Lesmes de cuna, ya que su padre era un gran y conocido fotógrafo y su hermana viene de ganar el Premio Quijote.



En cuanto a la competición mundial, que surgió oficialmente en 2013 en Austria para crear un concurso que muestre la mejor fotografía de todo el planeta y promover la colaboración internacional y promover la excelencia en la fotografía, mostrar el trabajo de fotógrafos talentosos de todo el mundo y alentar a los fotógrafos a traspasar los límites de su arte. Las imágenes son elegidas por cada equipo y estos pueden ingresar tres fotos en cada una de las nueve categorías, y los equipos reciben puntos según las calificaciones de los diez primeros puestos en todas las categorías. Cada imagen que compite recibirá un punto además de los de las diez primeras posiciones. Las imágenes de cada país son juzgadas por un elenco de fotógrafos y expertos en cada campo reconocidos internacionalmente. Se otorgan premios individuales, incluido el premio Best of Nation a la imagen con mayor puntuación de cada equipo nacional, además de premios a finalista y medallistas.



La Copa Mundial de Fotografía se otorgará al equipo nacional que obtenga la puntuación más alta entre todos los participantes por categoría. A lo largo de los años las ceremonias de premios viajan por el mundo, se celebraron en EEUU, Francia, Portugal, Japón, Australia, Noruega, Italia, Singapur y este año vuelve a los EEUU. El año pasado el campeón fue México. “El nivel es muy alto, el máximo, además este año se analizaron todas las imágenes exhaustivamente para garantizar que no se utilizaran herramientas de inteligencia artificial”, dijo Lesmes. Los finalistas de esta edición y el Best of Nation se anunciarán el próximo 30 de enero en EEUU y la gran final se celebrará en abril en Dallas. La fotografía con la que participa Lesmes se caracteriza por la simplicidad y el impacto que le da ese momento difícil de ver por las personas. “El poder de capturar oro de la nada -como dice el propio fotógrafo-, el secreto está en no detenerse y en ser diferente a los demás, no caer en el aburrimiento sino todo lo contrario, la fotografía es la búsqueda constante de pequeños detalles que determina el resultado final de una imagen, siempre está sucediendo algo, lo complejo es llegar a capturarlo”, dijo Lesmes.