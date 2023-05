Rosa García Pose, la alcaldable de IPdeR, denuncia la grave situación por la falta de seguridad en Ribeira

Iniciativa Progresista de Riveira (IPdeR) ofreció en el Liceo Marítimo su mitin central de campaña, en el que incidió en la falta de seguridad, precisando que “a violencia que hai é tremenda” nas fins de semana, con daños físicos graves”, y también robos en personas y establecimientos, por lo que propone que se reúna la junta de seguridad, y a la que pide que vayan comerciantes y hosteleros para buscar soluciones, y que se aumente la cifra de policías, “e hai que pelear e non escudarse en no non deixan”, dijo su candidata, Rosa García Pose.



La cabeza de lista de IPdeR manifestó que después de 34 años gobernando el PP sigue sin planificarse la ciudad, “van a salto de mata, centro de saúde alá arriba, unha estación de buses na que os que entran teñen que dar a volta na rotonda, e producen máis atascos, que xa son moitos. E agora anuncia que vai facer un centro multiusos en Cerqueira e deixar o auditorio vello para concertos. Teremos que inventar un circuito para ir dun lado para outro”.

Respecto al poligono industrial, García Pose dijo que por fin empeza a ver la luz, pero pidió que se instalen empresas nuevas que generen puestos de trabajo "e non vemoss nada deso". En cuanto al sector del mar y la pesca, manifestó que "non podemos seguir botándolle a culpa a Bruselas e hai que facer unha análise real, cantos barcos habia hai uns anos e cantos hai na actualidade, ao igual que no marisqueo". En este sentido, afirmó que "detectado o problema pódense buscar solucións".

La alcaldable de IPdeR afirmó que las parroquias están abandonadas y sin que se hagan actividades en ellas y con un servicio de autobuses “que fai o que quere”. Y propuso que haya centros abiertos los fines de semana con actividades para niños de 12 a 16, como robótica, cocina o lo que pidan como alternativa al botellón. Otra cuestión de las muchas que abordó en su intervención fue el del problema de las terrazas en terreno de Portos de Galicia, y llegó a decir que "mentres o Concello gasta en mantemento, limpeza e outros servizos, a entidade portuaria autonómica cobra preos abusivos".