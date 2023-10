Rosa García Pose recibe el caluroso y emotivo homenaje de sus compañeros de IPdeR en su despedida de la política activa

Rosa García Pose fue candidata a la Alcaldía por Iniciativa Progresista de Ribeira (IPdeR) en las últimas elecciones municipales, anunció tras los resultados en las urnas del pasado mes de mayor que se retiraba de la vida política activa después de haber obtenido representación en la corporación como concejala en anteriores comicios, dando paso a gente nueva. Ayer, fueron sus compañeros que han estado con ella, codo con codo, en todos estos años y otros que se sumaron más recientemente a su proyecto, los que le tributaron un caluroso y emotivo homenaje en el restaurante del Náutico de Ribeira, y la obsequiaron con una comida, un ramo de flores y una placa luminosa con el logotipo del partido. Durante el evento gastronómico los participantes recordaron momentos memorables de la trayectoria política de la homenajeada y que no fueron pocos y tuvieron tiempo para habñar de los planes de futuro de la formación política de ámbito y con aspiraciones puramente locales.



García Pose, a la que dieron esa sorpresa y que estaba sensiblemente emocionada, manifestó que no tenía palabras para decir lo que sentía, para seguidamente añadir que “a política é maravillosa e fíxome ter moi bos amigos coma vos, aos que vos levo conmigo e espero que dentro de tres anos haxa que celebralo na Alcaldía”. De todas maneras, subrayó que la sorpresa que le dieron ayer con el homenaje “para min foi mellor que lograr conseguir ser a alcaldesa de Ribeira”. Sus compañeros la describieron como una “loitadora polo benestar dos ribeirenses e a defensa das mulleres, cunha labor encomiable na sombra, evitando protagonismos”, subrayaron. Igualmente, destacaron que aunque no es natural de Ribeira, localidad a la que llegó hace aproximadamente cuatro décadas, "ama e quere a esta terra e aos seus veciños", y que aunque en política nunca alcanzó las altas esferas, "si hegou a ser concelleira e acadou grandes logros para o concello e as súas mulleres, polas que fixo moito".