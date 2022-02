Manuel Ruiz le dice a Vicente Mariño que media Galicia se ríe cuando le critica que su gobierno tiene “parálisis”

El enfrentamiento que mantienen el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, y el líder de la oposición, Vicente Mariño, vivió un nuevo episodio con cruce de acusaciones, en las que también metió baza la edila popular Mariola Sampedro, que reiteró lo dicho hace días de que para que el portavoz del PBBI sea tan democrático como el regidor local tiene que volver a nacer, añadiendo que no lo lograría ni haciéndolo 2, 3 o 4 veces. El mandatario le dijo al De Bricio que no sabía si “é vostede unha caricatura de si mesmo” porque, aunque ponga todos los defectos de él como gobernante, “se ríen en media Galicia”, sobre todo cuando le critica que el Ejecutivo local tiene “parálise”, algo que minutos antes ya le había le lanzado el nacionalista Xosé Vázquez Cobas.





El edil del BNG encendió la mecha de los fuegos artificiales dialécticos al espetarle a Ruiz y su equipo que “vostedes son máis de escoller e decidir e logo pedir achegas aos grupos” y expresó sus dudas sobre como se escogen los proyectos. Respecto a la consulta online de participación vecinal, Cobas detectó que “vostedes fan trampas no solitario. Van polas parroquias e lle din á xente o que ten que votar”. Pero, subrayó que el gran problema de Ribeira es la “parálise” con respecto a estos planes, con la consecuencia de que las demandas de los vecinos siguen sin atenderse. Eso lo achacó “a súa mala xestión” e “incapacidade do goberno”, poniendo de ejemplos las obras en viales como Rosalía de Castro, Pedra Pateira, Gude, Outeiro o Vilar-Vixán. Le recordó a Ruiz que las obras del POS de 2021 están sin hacer, y le reiteró su petición de contratar personal técnico para agilizar las licitaciones y contrataciones.





Vázquez Cobas también le criticó que, pese a la aprobación del plan Reverdecer Ribeira, “vemos que só se contempla prantar árbores nas rúas da Praia da Ribeira e Luis Seoane, en Aguiño, mentres que o resto parecen estar desterrados. Vostedes son máis de maceteiros xigantes, pero iso non é crear zonas verdes”. A ese respecto, le dijo que las macetas blancas de la peatonal no le gustan ni a comerciantes ni a viandantes, “e se hai algunha que colle un escaparate, adiós ao comercio”.





Mariño le criticó que presente a última hora las propuestas del POS+2022, pues la convocatoria es de 30 de noviembre y el plazo para presentarlas acaba hoy. Manifestó que “ante los calificativos personales que nos dirige en público y privado” sus propuestas las presentan en mociones, y le rogó que las tenga en cuenta como hizo con la del saneamiento y pavimentación en Sirves. Le acusó de “monopolizar” la presentación del POS, “que usted usa para darse bombo y su beneficio electoral y rentabilidad política”. Se defendió de los “ataques” que, dijo, les dirige, señalando que “usted está en el ala de su partido más prepotente y autoritaria”, y que espera que los grupos políticos acepten las negociaciones y que Ruiz “en poco tiempo forme parte de la oposición y el próximo POS será presentado por todos los grupos en conjunto e invitaremos también al suyo”, subrayó Mariño.





Ruiz le replicó que “quero demasiado a este pobo como para pensar que unha persoa do seu nivel democrático, político e de ideas tan ultras puidera ser alcalde deste pobo e alguén estivera en connivencia coas súas ideas ou coas do seu grupo”, pero añadió que “a Democracia todo o pode permitir, polo tanto aceptareino de bo gusto”. Sampedro manifestó que “se vostede está no goberno e traballa tanto como na oposición, a parálise de Ourense en Ribeira vai ser unha mera anécdota”. El portavoz del PBBI le respondió al alcalde que no le va a dar ni a él ni a su grupo lecciones de Democracia y que se aplique el refrán de que piensa el ladrón que todos son de su condición.





Inversiones por 1,76 millones de euros

Pese a todas las críticas recibidas del PBBI y BNG, con sugerencias reparos técnicos que le planteó el PSOE y las demandas sobre accesibilidad de Suma Ribeira, el Ejecutivo local sacó adelante por unanimidad sus propuestas del Plan Único dos Concellos, por importe global de 1.767.484 euros, teniendo en cuenta que en el POS+2022 se contemplan 9 actuaciones por 903.569 euros y en el Plan Complementario figuran otras 7 por 863.915 euros. De igual modo, se destinará una partida de 28.663 euros que podrían ir para amortizar deuda. Además, la propuesta incluye una solicitud de subvención de la Diputación Provincial por 133.762 euros para el servicio de ayuda en el hogar y la dependencia, para lo que se calcula que de las arcas municipales salgan 220.904 euros. La portavoz del equipo de gobierno ribeirense, Mariola Sampedro, manifestó que este plan “non vai de obras nin de cartos, senón de persoas e de Ribeira”. Todo ello fue en un plano en el que se aprobó pedir a la Diputación una subvención de 213.101 euros para el centro social multiusos de Carreira.