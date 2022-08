Ruiz Rivas propone crear una mancomunidad de aguas para solucionar problemas de sequía

Tras difundirse que Boiro se convirtió en el primer municipio de la comarca que anuncia el establecimiento de restricciones en el consumo del agua a causa de la situación de sequía y altas temperaturas y el elevado consumo que se registra en la temporada estival, el alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, sugiere la creación de una mancomunidad de aguas, con la que sostiene que se solucionarían los problemas de abastecimiento por un tiempo. Agregó que aunque en estos momentos la capital barbanzana no pasa por esa situación, aclaró que actualmente depende mucho “da necesidade doutros concellos”.





Ruiz Rivas afirmó que Ribeira tiene un importante pico de consumo de agua en verano, detallando que depende prácticamente en su totalidad del río Ulla, debido a que el caudal ecológico de una de las fuentes naturales que tiene en el río Sieira no les permite la extracción de agua allí. Dio a conocer que Augas de Galicia está intentando darle a sus bombas en ese cauce fluvial la posibilidad de un mayor caudal debido a que la línea de alta de Ribeira, al igual que del resto de O Barbanza, es muy importante “porque empresas coma Frinsa se suman ao consumo humano” Respecto a lo que supone el consumo de agua por dicha conservera este verano, el alcalde señaló que, afortunadamente, este año anticipó su producción y en estos meses no tiene tanta demanda de agua, pues de lo contrario, y pese a que Ribeira tiene contratado que se les garantice el suministro de tres millones de toneladas de aguas al año, posiblemente se estarían teniendo problemas ante la situación de sequía. Agregó que tendrían un problema si en algún momento precisase de más toneladas y no se nos pudiera dar porque otros la demandan.





El alcalde insistió en que pese a que Ribeira no tiene problemas de abastecimiento de agua, si que tiene que convencer a la gente de la necesidad de su concienciación sobre un consumo responsable del agua, que recalcó que es un bien escaso del que se abusa mucho en ciertas épocas. “Así que a poñerse as pilas o Concello e os cidadáns de Ribeira e de toda a comarca e non pensar que o río Ulla nos vai estar salvando sempre”, subrayó.





Manuel Ruiz declaró que también es un tema importante el relativo a las fugas de agua, que causan tantos problemas en muchos municipios, pero precisó que Ribeira lleva muchos años en que revisa las redes de abastecimiento y saneamiento en cada obra que se acomete, “e podemos presumir que sempre por riba do 95% da auga que sae do depósito municipal chega ao destino, e esa é unha cifra difícil de alcanzar noutros concellos”, puntualizó.