El sentir vecinal sigue defendiendo la nomenclatura Carretera do Muelle

Vecinos de Escarabote se concentraron nuevamente para solicitar la revocación del cambio del nombre de su calle: Carretera do Muelle. El Pleno de la Corporación municipal de Boiro aprobó el cambio por el de Padre Joseba Beobide; un sacerdote que prestó apoyo religioso y personal a los marineros gallegos y vascos que faenaban en aguas de Terranova entre los años 60 y 70, muchos de ellos de esta parte del municipio. Un cambio que se aprobó por 15 votos a favor y 2 abstenciones el 27 de abril de 2023, pero que no fue oficial hasta el 12 de julio de 2024 con su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Desde un primer momento, tras enterarse de esta propuesta, los vecinos de esta calle, unha veintena, se movilizaron para que no se alterase la nomenclatura ‘‘sen contar co sentir popular’’ como indica la portavoz de los afectados, Antía Romero.

Y, hoy, con motivo del cumplimiento de los dos años de la ratificación de ese acuerdo plenario, se concentraron por tercera vez, a lo que hay que sumar otras actividades lúdicas con trasfondo reivindicativo y reuniones con el gobierno municipal. Insisten que ‘‘por iniciativa de catro persoas, aprobouse a perda dunha parte da nosa identidade’’. Este grupo de vecinos aclara que no menosprecian el labor del sacerdote, ni se oponen a que se le otorgue su nombre a otra calle o a un espacio público concreto como, por ejemplo, un parque, pero no admiten que Carretera do Muelle desaparezca del callejero porque ‘‘a historia, a identidade e o sentir dun pobo non se cambian por decreto nin por capricho’’ porque aseguran que mostraron en todo momento su oposición, pero ‘‘parece que hai quen pensa que gobernar é impoñer, en vez de escoitar’’.



Defensa del anterior nombre

Además de las concentraciones y actividades reivindicativas, también trasladaron personalmente su postura al ejecutivo local e, incluso, en su día hubo recogida de firmas y solicitaran intervenir en sesión plenaria para reclamar el voto favorable de todos los grupos políticos para que se repusiese el nombre. Mientras no se revoque esa decisión, seguirán defendiendo su causa porque ''queremos que siga sendo Carretera do Muelle. Porque sempre o foi, e sempre o será”.

Cambio de nombre motivado a iniciativa de cuatro personas

Tras aprobarse la nueva nomenclatura de la calle por la de Padre Joseba Beobide, se desarrolló un homenaje póstumo al sacerdote impulsado por el presidente de la Asociación Española de Titulados Náutico-Pesqueros (Aetinape), José Manuel Muñiz Río; el patrón de pesca de altura jubilado, José Manuel Maceiras Chouza; el párroco, Marcelino Sánchez Somoza; y el contramaestre jubilado, Manuel Agrelo Blanco. El acto celebrado el 26 de noviembre de 2023 incluyó la colocación de una placa conmemorativa que reconoce el trabajo del sacerdote que fue más allá de sus obligaciones pastorales en el puerto de Saint John’s como responsable dos Stella Maris, ‘‘converténdose nun auténtico embaixador para a nosa xente embarcada’’ como reza en el distintivo.