Siete jóvenes toman las riendas de la asociación vecinal de A Ribeiriña para evitar el olvido de la aldea

Un grupo de siete jóvenes ha decidido tomar las riendas de la asociación de vecinos de A Ribeiriña, en la parroquia pobrense de San Isidro de Posmarcos, con la finalidad de reflotarla para que la aldea vuelva a ser lo que fue y que dicha entidad sea el nexo a través del que trasladar sus demandas a las diferentes administraciones, especialmente a la más cercana, que es el Ayuntamiento, Se trata de Samuel Domínguez Vázquez, que ostenta el cargo de presidente; José María Lojo Fontao como vicepresidente: Manuel Muñiz Maneiro de secretario; Diego Cespón Pose de tesorero; y Adrián Domíngue Vázquez, Julián Vázquez Pérez y Dani Fernández Sánchez, como vocales.

Ellos fueron los que hace unas semanas impulsaron una reunión para tratar de impedir que se llevase a cabo un proyecto, que contó con la aprobación del pleno, pero del que únicamente tuvieron conocimiento a través de este periódico, pues nadie les había consultado nunca previamente, y que contemplaba la eliminación de la pista deportiva de la antigua escuela unitaria, que es la única existente en ese lugar, entre otras actuaciones. En aquella ocasión, la fuerza de la unión vecinal logró que se diera marcha atrás a esa actuación y que las autoridades se comprometieran a replantear ese proyecto, en el que se contemple la mejora del acceso.

En esta ocasión, tras darles las gracias por el apoyo que les mostraron entonces, en una demostración más de que la unión hace la fuerza, les convocaron a una nueva reunión en la antigua escuel unitaria de A Ribeiriña a los vecinos de la aldea de A Ribeiriña, asistiendo alrededor de unas sesenta personas, entre los que incluso había residentes de la zona vecina de O Conchido, con la referida finalidad de volverle a dar un impulso y ponerla a funcionar en aras de poner en marcha iniciativas poitivas para el devenir del lugar y para el bienestar de todos los vecinos.

"Cremos que non nos equivocamos cando admitimos que A Ribeiriña leva abandonada durante infinidade de anos polo Gobierno municipal, sexa cal sexa o partido político que estea ao fronte do mesmo. Por iso, e motivados polo cariño e apoio que nos brindades no día a día cada vez que falamos con cada un de vos, decidimos poñernso ao fronte da asociación de veciños da nosa aldea co fin de solicitar e velar por aquelo que sexa do interese común para todos nos", así empezó hablando Samuel Domínguez. Y expresó el compromiso de "loitar polo noso, por aquelo que tanto costou levantar aos nosos maiores, por un futuro mellor para os nosos nenos, por A Ribeiriña, todos xuntos e a unha".

Los nuevos directivos de la entidad vecinal sin ánimo de lucro pidieron a los asistentes que les dieran una oportunidad para que todo funcione y prometieron que le van a dedicar tiempo y ganas, pèro también hicieron un llamamiento a la participación, "pois vamos a precisar do voso apoio y de que haxa maís xente que se sume a nos", dirigiéndose de una forma especial a los que en su momento pusieron en marcha esta asociación y que permitió que con la unidad se consiguieron cosas importantes para A Ribeiriña, como que se retirase la fábrica abandonada. Se decidió fijar el pago de una cuota anual de 15 euros para cubrir los gastos que pueda generar o realizar este colectivo en sus actividades. También se precisó que va a ser una asociación en la defensa del bien común, pero no para arreglar los problemas que pueda haber o surgir entre vecinos.

Adrián Domínguez, en nombre de sus compañeros, indicó que no se van a meter en obras faraónicas, "pero si que se poden facer cousas con boa vontade". Anunció que algunas de las solicitudes que van a realizar de manera más inmediata serán el cambio de la parada del autobús, la señalización de otro paso de peatones, cambios de espejos, la limpieza y adecentamiento periódico de las playas y de sus accesos, y dijo que cualquier socio podrá disponer de manera gratuita de la antigua escuela unitaria. También se indicó que se instalará un buzón de sugerencias. Al final de la reunión, los que lo quisieron ya se pudieron inscribir dejando su nombre y apellidos, DNI y un número de teléfono de contacto.