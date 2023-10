Sólo una empresa se interesa por el contrato del alumbrado decorativo de Navidad de Ribeira

Una sola empresa se interesó por el contrato del alumbrado público de Navidad que sacó a licitación el Ayuntamiento de Ribeira por un presupuesto de 116.136 euros, lo que supuso un incremento de algo más del 15’5% respecto al del año pasado, cuando se elevaba a 100.522 euros. A la espera de que se resuelva este procedimiento, la mesa de contratación celebrada recientemente para la apertura de los archivos electrónico con la declaración responsable y la proposición cuantitativa de forma automática, ha trascendido que hay una sola licitadora y es una empresa con sede en Vilagarcía, Tecmodeco SL, dedicada a instalaciones eléctricas en general e iluminaciones artísticas y servicios y actividades relacionadas con las anteriores, y que ofertó 115.676 euros, lo que supone una rebaja de 460 euros (-0,396%).



En la relación de elementos que se repartirán por 65 espacios del casco urbano y sus alrededores y parroquias figuran como los más destacados uno gigante que se instalará en la Praza do Concello y que deberá ser transitable y de temática navideña, como bola, caja de regalo, campana, muñeco de nieve o ángel, y cuyas dimensiones que no deberán ser inferiores a 6 metros de alto y 5 de ancho, mientras que en el Malecón irá otro elemento similar con medidas mínimas de 8 metros de alto por 7 de ancho. En la fachada del consistorio, que incluirá un letrero lumínico con el mensaje “Bo Nadal” o “Felices Festas”, al igual que en otros cuatro puntos de entrada al municipio- y en el perímetro de la pérgola lucirá una cortina de bombilla blanca, como en la fachada de la entrada del mercado, además de cuatro arcos de panel grande en el frente, laterales y zona posterior del Concello, y decoración de árboles naturales con microbombilla.



Techos lumínicos

La decoración de esa explanada ronda los 8.000 euros, pero no será la que suponga el mayor desembolso, pues la que irá en el tramo peatonal de la Rúa de Galicia, del mercado a la Praza de Compostela, con pórticos, techo lumínico y otros elementos situados a una altura mínima de 4,5 metros, para permitir el paso de las carrozas de la Cabalgata de Reyes, se lleva 10.000 euros. Repetirá también con techo lumínico de microbombillas blancas en el tramo peatonal entre Praza do Concello y Malecón de la Avenida Rosalía de Castro, un centenar de arcos led navideños en barrios y parroquias y otros 72 con lámpara flash o intermitente para las zonas rurales, 74 decoraciones de árbol natural en el Malecón, García Bayón, atrio de la Porta do Sol, Pedra Pateira y Fondevila, y 52 motivos navideños como adorno de farolas en Malecón, Centenario, avenidas de As Carolinas y de A Coruña y parroquias. También habrá arcos en las fachadas de las doce iglesias, así como un árbol de Navidad cónico de 12 metros de alto en la Praza de España y otro en el Parque García Bayón. Entre las novedades destacadas se contempla un photocall luminoso de un mínimo de 2 por 3 metros en la Praza Pablo Neruda y un conjunto de figuras luminosas “Sagrada Familia”.



Según se contempla en las condiciones técnicas que deberá cumplir la adjudicataria se contempla que deberá reparar las incidencias por falta de servicio de la iluminación en un tiempo máximo desde el aviso y de tres horas por la caída de arcos u otros elementos que supongan un peligro. Además, la previsión del estreno de la campaña de Navidad se prevé para la joranda del 24 de noviembre -un mes antes que el día de Nochebuena-, fecha en la que deberán estar colocadas y en perfecto estado para procederse a su encendido inaugural en las calles y plazas comerciales de la ciudad y resto de la parroquia, y como fecha límite la noche del 5 de diciembre en el resto del municipio, si no es posible que estén todas para el mismo día que en Santa Uxía.

Horarios

El encendido diario de dicho alumbrado navideño será coincidiendo con el ocaso y su apagado se realizará de forma general a las dos de la madrugada de ada jornada, a excepción de los días 23, 24, 19, 30 y 31 de diciembre y 5 de enero, que tendrá lugar a las 6.00 horas. El lumbrado se mantendrá hasta la noche del 6 de enero, inclusive. La empresa adjudicataria del suministro, instalación y mantenimiento de esa decoración luminosa deberá proceder a la retirada de todos los elementos colocados en un plazo de 15 días a partir de que concluya el plazo en qeu se deberñan mantener en uso.