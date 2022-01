Suma Ribeira asegura que Ruiz le confirmó que el coste del auditorio deberá elevar su dotación inicial

Suma Ribeira aseguró ayer que el alcalde, Manuel Ruiz, le dio el pasado lunes la razón en una reunión de portavoces municipales sobre el sobrecoste que tendrá el nuevo auditorio. Según indicó su representante en la corporación local, Xurxo Ferrón, el mandatario le comunicó a las formaciones políticas que contactó con la empresa responsable del proyecto y que este le indicó que debía incrementarse la dotación inicial de recursos y, por tanto, su coste. SR señala que esa comunicación se produjo después de que en el último pleno su edil votó en contra de un crédito extraordinario de 75.000 euros para completar una subvención de 300.000 euros de la Diputación para afrontar los gastos de equipamiento de maquinaria, iluminación, sonido y otros elementos, pues en aquel momento ya advertía que era una cantidad “claramente insuficiente” para las necesidades reales de dicha infraestructura cultural.



Suma Ribeira califica de “rocambolesca” la situación generada con el proyecto del nuevo auditorio, así como el “gasto desproporcionado” que va a suponer a las arcas municipales respecto del “suposto orzamento inicial de 2,5 millóns de euros que, polo de agora, xa ascende a máis de catro millóns e ao que hai que sumar un novo capítulo debido ao desaxuste na previsión do seu equipamento”. En su intervención en dicho pleno, Ferrón manifestó que, siendo austeros, el presupuesto real del equipamiento se elevaría, al menos, al doble de la cantidad indicada, es decir 750.000 euros, y subrayó que el propio preámbulo del proyecto ya recogía la realidad de que esa cantidad no sería suficiente. Para Suma Ribeira, no es de recibo que después del debate mantenido, Ruiz Rivas reconozca ahora que la dotación inicial de recursos y su coste se elevarán.



“Ademais de que isto xa se vía vir a nada que se lera con atención o escrito do orzamento, non parece moito esixir que o alcalde xa tivera aclarado o tema coa adxudicataria antes de levar o tema a pleno”, afirmó Ferrón. Éste ya advirtió, por ejemplo, de que la iluminación prevista con 16 focos era “moi cutre” y de precisarse 70 focos -el auditorio de Rianxo tiene 71 y el de Noia 65- el coste sería de 139.000 euros más, y sobre la maquinaria explicó que cada barra motorizada de elevación cuesta 5.175 euros y sólo está previsto instalar cuatro, cuando en Noia o Rianxo hay 24, por lo que de ser necesario ese número de barras más supondría un aumento de 80.000 euros en el presupuesto.



Suma Ribeira lamenta que, una vez más, “Manuel Ruiz estea tentando enganar á cidadanía sobre un proxecto que hai ben tempo que se lle foi das mans e que vai supoñer un forte impacto nas arcas municipais, pois o propio alcalde recoñeceu tamén no pasado pleno que calquera alza sobre o orzamentado na subvención nominativa solicitada á Deputación vai ter que asumila o Concello”. Lamentablemente, SR también sostiene que este auditorio, con importantes problemas desde su inicio, “vai seguir sorprendéndonos ata o mesmo día da súa inauguración. Temos dúbidas razoables sobre se todas estas radicais modificacións orzamentarias tamén están supoñendo realmente unha sorpresa para o equipo de goberno”, concluyó Ferrón.