El suministro e instalación de aseos en el paseo de Coroso en Ribeira costará 58.800 euros

El alcalde de Ribeira, Luis Pérez Barral, firmó este viernes el decreto de adjudicación definitiva a la empresa SVI40 Contratas Servicios e Ingeniería SLU por 58.800 euros el contrato de suministro e instalación de dos aseos en el paseo marítimo de Coroso, concretamente en las inmediaciones de la escuela infantil Deán Grande, en O Caramecheiro, y de la Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira. Se trata de una actuación financiada por la Unión Europea a través de fondos Next Generation EU, a la que concurrieron tres licitadoras interesadas en el procedimiento, de las que una de ellas, que había presentada la oferta económica más elevada -59.774 euros, lo que suponía una rebaja del 0,37% sobre el precio de licitación de 60.000 euros-, no figuraba inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público o en el Rexistro Xeral de Contratistas de la Comunidade Autónoma de Galicia, por lo que se le dio un plazo para presentar la documentación requerida, algo que no hizo y, consecuentemente, quedó excluida.



La oferta económica presentada por SVI40 Contratas Servicios e Ingeniería SLU, de 58.800 euros, con una rebaja de 1.200 euros (-2,04%), resultó ser la más ventajosa, mientras que la otras que todavía seguía en concurso fue de 59.400 y suponía una rebaja del 1%, es decir, de 600 euros. El contrato que se le adjudicó contempla el suministro de dos casetas de aseos modernos, accesibles y sostenibles, el transporte de los elementos a suministrar y su colocación y conexiones a la instalación eléctrica, dotándolos de iluminación suficiente, instalación de fontanería y evacuación de aguas residuales.



El equipamiento interior lo compondrán dos inodoros cerámicos blancos, uno de los cuales deberá ser adaptado y equipado con una barra de sujeción con forma de “U”, dos lavabos de fibra de poliéster con grifería de pulsador temporizada, válvula de desagüe y bote sifónico, y todo ello suspendido sobre un mueble de acero inoxidable, dos espejos de 65 por 40 metros, un cambiador horizontal de pañales y dos secamanos eléctricos, dos jaboneras, dos portarollos y dos percheros en acero inoxidable.



El contrato incluye el suministro de 12 metros cuadrados de lámina de alucobond o equivalente que irá impresa con una imagen que elegirá el Ayuntamiento y que irá como elemento decorativo, así como de tres metros cuadrados de láminas de recubrimiento exterior para futuras reparaciones una vez finalizada la garantía de un año y cualquier otro trabajo que se requiera para la instalación de los distintos productos y la ejecución del conjunto.