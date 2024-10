Suspendido el juicio por falsificación de moneda y estafa en O Barbanza al no localizar a dos de los cuatro acusados

El juicio señalado para la mañana de ayer en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña contra tres hombres y una mujer por falsificación de moneda y estafa en O Barbanza, por lo que la Fiscalía les pide 11 años de cárcel a cada uno de ellos y multa de 65.000 euros, fue suspendido debido a que dos de los cuatro acusados no fueron localizados. Además, el Ministerio Público reclama que los procesados indemnicen, conjunta y solidariamente, a los representantes legales de Caixabank con 8.746,67 euros, del Banco Santander con 30.393,40 euros, del BBVA con 10.304,61 euros y del Banco Sabadell con 5.204,35 euros. Se trata de una causa procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ribeira.

La Fiscalía sostiene que los cuatro procesados actuaron de común y previo acuerdo y dentro de un plan concertado para introducir entre septiembre de 2019 y enero de 2020 en el tráfico mercantil, a través de entidades financieras de Ribeira, A Pobra, Boiro y Vilagarcía, “dólares que simulaban ser originales, a sabiendas de su falsedad, lucrándose con el cambio”. Los procesados acudieron a los bancos y retiraron de sus cuentas el contravalor en euros de los billetes americanos que entregaron y cuyo importe total ascendió a 52.500 dólares. En su escrito de acusación, el Ministerio Público sostiene que del 5 al 18 de septiembre de 2019 fue uno de los acusados quien acudió a las oficinas de Caixabank de Ribeira y A Pobra, al Banco Santander en Boiro, Ribeira y A Pobra y al BBVA de la Praza Porta do Sol en Ribeira, en las que ingresó un total de 31.500 euros en su cuenta con importes parciales que oscilaron entre 500 y 9.900 dólares.



A la acusada le atribuye que del 5 al 12 de septiembre de 2019 acudió en dos ocasiones a la sucursal de Caixabank en A Pobra para ingresar 900 y 2.000 euros y que también lo intentó en su oficina de Rúa Estatuto de Galicia en Boiro, pero le informaron que no era posible obtener su contravalor de manera inmediata y canceló la operación. De un tercero, la Fiscalía sostiene que acudió al Banco Santander de la Avenida Rosalía de Castro -ya no existe- el 20 de septiembre de 2019 e hizo un ingreso de 5.000 dólares en su cuenta, y tres días después regresó a esa sucursal e hizo dos ingresos, de 5.000 y de 2.200 dólares, que transfirió a favor del primer acusado citado.



Y del cuarto procesado indica que el 14 de enero de 2020 acudió al Banco Sabadell de Vilagarcía e ingresó 5.000 dólares, y que al día siguiente el primer acusado acudió a la oficina de esa entidad en Boiro para intentar hacer otro ingreso de 5.000 dólares en la cuenta del cuarto procesado, sin que llegase a hacer esa operación por las sospechas que indujo en los empleados y abandonó precipitadamente el lugar, dejando olvidado el dinero. Este cuarto acusado fue a recuperarlo unas horas después, pero le denegaron la entrega, y volvió a la sucursal de Vilagarcía para intentar ingresar 4.900 dólares, sin poder hacerlo al requerirle los empleados que justificase la procedencia del dinero. Luego se presentó en la oficina de Padrón y solicitó el cambio de 4.800 dólares a euros, pero le fue denegada esa operación.