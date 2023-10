Una tromba de agua de 10 minutos provoca inundaciones de comercios, sótanos y viviendas en Ribeira

Bajos comerciales y de viviendas y sótanos situados en el centro urbano de Ribeira resultaron inundados como consecuencia de la gran cantidad de lluvia caída entre las tres y diez y las cuatro y diez de esta tarde, especialmente en un tramo de diez minutos a partir de las 15.20 horas en que se registraron del orden de diez litros por metros cuadrado, coincidiendo con la pleamar, que algunos testigos indicaron que era la más grande que recordaban, lo que impidió que las precipitaciones caídas pudieran desaguar. Las cuestas de A Mámoa y de Cubeliños se convirtieron en lo más parecido a unas cataratas por la cantidad de agua caída en ese corto espacio de tiempo, provocando la formación de balsas de agua, especialmente, en la conocida como rotonda de La Sirena.

Seguidamente, la Avenida Rosalía de Castro se convirtió en un acaudalado río, en donde el agua bajaba con mucha fuerza, y las rejillas de recogida de pluviales no eran capaces de absorber ese agua. De ese modo, llegó a una de las zonas que suelen ser conflictivas y en las que ya se tienen registrado incidencias por inundaciones, que es el tramo peatonal desde la Praza do Concello hasta la Avenida do Malecón, pasando por la Rúa de Galicia, Campo de Marte, Diego Delicado, Praza de Vigo, entre otras zonas, en donde el agua llegó a superar los 20 centímetros de altura, extendiéndose por la totalidad de los negocios.

Propietarios y empleados de varios negocios de ese entorno, que llamaron la atención sobre el problema que tiene algún tramo con la caída de la calles hacia los laterales, así como el depósito de algunos materiales de construcción en la vía pública, que agravó la situación, se afanaron en achicar agua, contando con la colaboración de efectivos del Grupo de Apoio e Emerxencias Municipal (GAEM) y la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira, que también acudieron a inundaciones en Aguiño. En algunos locales comerciales habían colocado una trampilla para evitar que entrase el agua, pero le sirvió de bien poco, pues la gran cantidad de agua que se acumuló en el exterior llegó a traspasarla y entrar en el establecimiento. También hubo desprendimiento de tierra y piedras en el tramo de la cuesta de A Mámoa en la uqe se está abriendo un vial relacionado con la futura variante de Ribeira. La tierra se mezcló con el agua que bajaba y fue arrastrada hasta la fachada marítima de la capital barbanzana.

En el resto del municipio de O Barbanza se formaron gran cantidad de balsas de agua en carreteras. De esta situación no se libraron en otras localidades como A Pobra y Boiro, en donde la estación de Meteogalicia de Cespón registró casi 12 litros por metros cuadrado entre las tres y veinte y las tres y media de la tarde, mientras que entre las 15.10 y 16.10 horas cayeron más de 27 litros por metros cuadrado, lo que también se tradujo en inundaciones de un buen número de inmuebles, en los que sus dueños también se están dedicando a achicar el agua. En A Pobra se registraron balsas de agua en la Rúa Venecia, Cabío y en aldeas en las que el alcantarillado estaba tupido. En Rianxo, donde se registraron algunas caídas de ramas y la formación de algunas balsas de agua y la pleamar llegó casi hasta hasta el Paseo da Ribeira, pero no lo llegó a alcanzar.