Unos 70 padres del IES Nº1 de Ribeira demandan soluciones a los problemas del transporte escolar

Alrededor de 70 personas participaron desde la diez de la mañana y por espacio de media hora en un concentración delante del IES Número 1 de Ribeira paar demandar soluciones al problema del transporte de alumnos de dicho centro educativo que se vienen registrando desde comienzos del año 2020 y que, lejos de solventarse, se están agravando día a día, principalmente por el incumplimiento de los horarios y la insuficiencia de plazas tanto a la hora de acudir al centro educativo como a la de volver a sus casas. Ello sucede pese a que en una reunión en el salón noble del consistorio municipal a cinco bandas celebrada a cinco banda, con representantes de la Consellería de Mobilidade, de la empresa Monbus, de las ANPA y de las direcciones de los institutos Nº1 y Leliadoura y el Concello de Ribeira, se concluyó con el compromiso de que se iba a buscar una solución para arreglar la situación, y les pedían paciencia, a lo directivos y docentes de los centros educativos y a los alumnos.





Sin embargo, estos últimos están viendo cómo pasa el tiempo, que el curso avanza y, lejos de arreglarse, se está generando un malestar entre los progenitores "pois os nosos fillos son menores de idade e quedan tirados nas paradas ou diante do propio instituto e, incluso, nalgúns casos os deixan noutros concellos porque os chóferes non fan a parada onde necesitan", manifestó María Jesús Paz Vázquez, presidenta de la ANPA "Caramecheiro" del IES Número 1 de Ribeira, que convocó la concentración en la que, además de progenitores y alumnos, se contó con la participación del director del instituto, Manel Santiago. Este último detalló que ya tramitó ante la Xunta la solicitud de derecho de transporte, para lo cual previamente se hizo una encuesta para saber cuántos alumnos estaban interesados en hacer uso del autobús, resultando un total de 350 de los alrededor de 600 matriculados en dicho centro educativo.





Paz Vázquez apuntó que están recibiendo un bombardeo diario de quejas de los padres, que luego se remiten a la empresa Monbus y a la Xunta pero, como el resto de los padres, teme que esas reclamaciones caigan en saco roto. Los problemas más habituales son a la hora de entrada al instituto pues se producen retrasos ya que los autobuses los recogen en las paradas entre las nueve menos diez y las nueve de la mañana, cuando esta última es la de inicio de las clases, con lo cual no llegan hasta las nueve y diez o nueve y cuarto. Non sabemos por qué pasa eso. Denunciámolo reiteradamente, pero o problema non se soluciona". También dijo que otra problemática muy recurrente y las horas de la salida "ao non haber autobuses con prazas suficientes e os rapaces teñen que quedar no sitio agardando a que chegue outro, que pode tardar entre 45 minutos ou unha hora". En este sentido, puntualizó ue son bastantes padres los que tienen que hacer uso de sus vehículos particulares para llevar a sus hijos al instituto, pero aclaró que en muchos casos no es posible ya que trabajan.





Respecto a la asistencia a la concentración de protesta, la presidenta de la ANPA "Caramecheiro" manifestó que "non están todos os pais que deberían ante a gravidade deste problema, pero ao final aínda se xuntaron bastantes que están moi preocupados pola situación". Seguidamente, detalló que el IES Número 1 es un centro catalogado como urbano que hace uso de las líneas de transporte regular, "que está a ter problemas e nos afecta sobremaneira", señaló. "Estamos a falar de menores de idade que quedan tirados en terra sen poder subir ao bus por non chegar á sua hora ou por non recollelos por falta de prazas", reiteró María Jesús Paz. Por su parte, Paz González Riobó, que es la presidenta de la ANPA del colegio de Palmeira, que está adscrito a dicho instituto, y que en 2009 ya fue presidenta del colectivo de padres del IES Nº1 ribeirense, recordó que en 2019 esta centro educativo contaba con servicio de transporte escolar, pero que tras la nueva concesión que recayó en una UTE de la el grupo Monbus tiene la mayor representación, a comienzos de 2020 pasaron a trabajar únicamente con los autobuses de la línea regular de transporte de pasajeros "e empezaron todos os problemas que se repetiron durante o curso pasado e que seguen e incluso agraváronse no actual".





González Riobó manifestó que en un primer momento pensaron que se trataba de un periodo de adaptación " mantiñamos un contacto directo coa empresa Monbus e parecía que había boa intención de que eso se solucionase, pero foi pasando o tempo e as cousas non melloraron, senón que foron a peor". La presidenta de la ANPA del CEIP de Palmeira declaró que para los padres la solución "é bastante sinxela, poi estamos a falar de que os autobuses deben ter un horario de xeito que os alumnos cheguen a tempo ao centro educativo e cun número suficiente de prazas para traer a todos os rapaces que precisan ese servizo tanto na entrada como na saída. No caso de que algún neno quede atrás, ten que haber outro bus que pase a continuación e non a 45 minutos ou unha hora despois". También incidió en la idea de que resulta incomprensible que no le de servicio y que a las salidas del instituto para regresar a sus casas, los padres tengan que ir a recogerlos a un municipio vecino al no hacer parada donde los alumnos necesitan.





Paz Riobó manifestó que todos los alumnos de ESO que tienen el IES Número 1 de Ribeira como centro de referencia y que viven a más de dos kilómetros de distancia del mismo tienen derecho al transporte escolar gratuito, tal y como establece la Xunta, con la obligación de recogerlos para llevarlos al instituto y devolverlos a sus domicilios "cun autobús escolar propio, que a día de hoxe non funciona e os rapaces non están a ser atendidos conforme á normativa e o que a Consellería marca", puntualizó. Y agregó que se le transmitió a la Xunta los alumnos que precisan ese transporte "que é un dereito de balde e coas paradas correspondentes",