Usuarios de Agadea en Ribeira salen a la calle para volver a entornar la canción de tasca en la Festa da Dorna

Una veintena de usuarios del centro terapéutico de Ribeira gestionado por Agadea (Asociación Galega de Axuda a Enfermos con Demencias tipo Alzheimer) salieron de nuevo ayer a la calle para, tras afinar sus cuerdas vocales, volver a entornar la canción de tasca en la Festa da Dorna. Lo hicieron después de dos años en los que la pandemia derivada del coronavirus se lo impidió y, como no podía ser de otra manera, la letra del tema que lleva por título “Estamos de volta” y que interpretaron ante las peñas dorneiras, siguiendo el ritmo de la pieza popular “A Saia da Carolina”, tuvo que ver con la Covid-19.





Así relataron que lo que pasó con ese virus no lo van a olvidar: “Quedamos todos na casa para non nos contaxiar, pero co paso do tempo nadie se vai a librar”, “Cando chegou este virus non tiñamos protección, tocou celebrar a Dorna ca un no seu salón” y “Seguimos tendo coidado porque a cousa está moi mal, moitos saúdos a todas tendo distancia social”.





Los dorneiros tomaron buena nota de como debían hacerlo horas después en el “XXXI Sertame Itinerante da Cansión de Tasca”. Igualmente, pudieron seguir la actuación de Rexoubeiriños, con sede en la parroquia sonense de Xuño, pero con integrantes de Ribeira y Porto do Son, que interpretaron canciones populares acompañados de panderetas y conchas de vieira. Ellos también volvieron a acompañar a usuarios de Agadea, como lo hacen desde hace siete años hasta que la Covid-19 interrumpió ese encuentro intergeneracional. Teniendo en cuenta que la actuación tuvo lugar casi a la hora de la merienda, a su remate degustaron bica y otros dulces.





El cuaderno de bitácora de la LXXIV singladura de la Festa da Dorna contempla para la jornada de mañan, sábado 23 de julio, la VI Xuntanza de Embarcacións Tradicionais (12.00 horas), la sesión vermú en el Malecón con BMA de Arzúa (13.00), los "Xojos e Deportes Populares de Terra" en Coroso (16.00) -Xojos para nenos, pión, pulsos, jenka dorneira, tiratacos, tirar da corda, chapas, saltar á corda, brilé, pano, limbo, peletra, dorna bike, o parvo das sillas, pin pon, canicas, twister, carretillas, carreira de sacos, desequilibrados, escoba, póker, tute y dominó-, la actuación de Uxía Lambna e a Banda Molona (17.00), el II Pártome o fecho -concurso de monólogos- (17.30), "Jran Final da Cansión de Tasca" en nel Malecón (22.00) y concierto de Recambios Tucho (23.45).