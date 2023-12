Usuarios de Amicos conocen un poco más el sector del mar con visitas a las lonjas de Aguiño y Cabo

Usuarios del Centro de Atención Integral de Boiro visitaron estos días las lonjas de Aguiño y de Cabo de Cruz como parte del proyecto Bitácora. El objetivo era conocer de la mano del sector como es su día a día. Fuentes de Amicos explicaron que en la rula ribeirense, el presidente de la agrupación de mariscadores, Manuel Ángel Reiriz, les explicó cómo se desarrollan las pujas y los secretos de la pesca del erizo y los percebes. Y en la boirense pudieron ahondar en el funcionamiento de estas entidades y los procesos de separación y venta, en especial de moluscos bivalvos como la almeja.



Desde la asociación indicaron que el fin de estas visitas es “coñecer en primeira persoa as técnicas de pesca que se levan a cabo no entorno do Barbanza da man de profesionais do sector pesqueiro, así como observar a importancia de respectar os ciclos naturais que garantizan a sustentabilidade dos recursos mariños”. De hecho, “puideron ver como o traballo que realizan coas limpezas e o coidado do ecosistema mariño ten un efecto positivo”.



Asimismo destacaron que las visitas se enmarcan en el proyecto Bitácora, financiado por el GALP Ría de Arousa a través de la Consellería do Mar y el Fondo Europeo Marítimo de Pesca e Acuicultura (Fempa).