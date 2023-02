Veciños Independentes da Pobra desvela las principales propuestas de su programa electoral

El auditorio del Museo Valle-Inclán acogió en la tarde de ayer la presentación del programa electoral de la nueva formación política de Veciños Independentes da Pobra (VIP) en el que taly como explicaron sus dirigentes, con Eloy Sobrido como candidato, "cumpre co que prometemos cando nos presentamos publicamente coma partido, que foi que todas as propostas se poidan realizar ao seren de competencia municipal". Entre las acciones que pretenden desarrollar con sus iniciativas figura el impulso del comercio, pues durante el acto sostuvieron que un municipio sin comercio "vai paulatinamente a menos". Para eso, indicaron que si llegan a gobernar agilizarán los tramites burocráticos para todas aquellas personas que quieran abrir un establecimiento comercial, y también contemplan la bajada del ICIO para facilitar que cualquiera que quiera reformar un bajo para emprender un negocio. De igual modo, destacaron la importancia del sector turístico potenciando la riqueza paisajística, en especial, "con coidado e bo acondicionamento dos miradores, praias e rutas".

Asimismo, tampoco se quisieron olvidar de la importancia de atender con diligencia a los vecinos para que no tengan que esperar meses "para poder falar co alcalde ou que se lles conteste un escrito". Durante la presentación del programa de VIP también se hizo mención a los mayores y a los jóvenes, comprometiéndose con los primeros a desarrollar actividades en las diferentes zonas rurales para que no tengan necesidad de desplazarse al centro de la villa, así como potenciar los servicios sociales, y para los segundos propusieron impulsar el coworking con la pretensión de que siempre esté a pleno funcionamiento, cursos de formación, actividades para que la Casa da Mocidade sea un lugar de encuentro, y también un ocio que permita que no se tengan que desplazar a otras localidades. Los dirigentes del VIP remataron el acto con el compromiso ante el público asistente a contar con un plan de mantenimiento adecuado del municipio, de seguir trabajando en políticas de igualdad y de cuidado del medio ambiente.