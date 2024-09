Vecinos de la Rúa Carretera do Muelle en Escarabote mantienen viva la llama para recuperar el nombre de su calle

Como ya hicieron el pasado 22 de junio, los vecinos de la Rúa Carretera do Muelle, en Escarabote, salieron ayer de nuevo a manifestarse en contra del cambio de nombre de su calle, que el Ayuntamiento de Boiro acordó el año pasado que pasase a llamarse “Padre Joseba Beobide”. De esa manera pretenden mantener viva la llama de su reclamación para que se revoque ese acuerdo y anunciaron que van a seguir luchando por su objetivo, que no es otro que recuperar el nombre de la calle con el que “nos identificamos, y que no pararán hasta que lo consigan.

Una portavoz de los residentes en ese vial, Antía Romero, recordó que fueron “catro persoas” -repitió esa cifra varias veces para que no pase desapercibido ese detalle- las que le hicieron una propuesta al Concello para homenajear al referido Padre Joseba Beobide poniéndole su nombre a la Carretera do Muelle, y eso fue aprobado por el pleno municipal, “sen que se informase aos principais perxudicados, que somos os veciños que vivimos nesta rúa”. También recordó que un año después una representación de los residentes habló con el alcalde y poco después intervino en un pleno un año, pero no consiguieron nada.

Además, el primer edil les hizo que no había posibilidad de volver a cambiarlo, “pero o anuncio do cambio do nome da rúa saiu publicado no Diario Oficial de Galicia do 4 de xullo, tras a súa notificación por parte do Concello do 12 de xuño. En abril, Martiño nos dixo que non podía facerse nada pero, misteriosamente, aprobouse en xullo. Entonces, algo pasou aquí. Mentiras tras mentiras por parte de quen nos está gobernando neste momento”, concluyó Antía Romero, en representación de todos los residentes.