Vecinos de Rúa Cordieiro sostienen que el incendio en una casa vuelve a evidenciar la conflictividad

Una casa de la Rúa Cordieiro, en el centro de Ribeira, fue escenario de un incendio a las dos y media de la madrugada de ayer. Un particular contactó con el 112 para informar de lo que ocurría, pues veía salir humo por la puerta de esa vivienda, y se movilizó a las Policías Local y Nacional y a los Bomberos de Ribeira, siendo estos últimos los que accedieron al interior del inmueble por la parte lateral debido a que las puertas y ventanas de la fachada principal están tapiadas, y se encontraron una “vivenda completamente desaliñada”. Las llamas tuvieron su foco en una habitación, viéndose afectada la cama y muebles y el humo se extendió por el resto del inmueble. La extinción del incendio se prolongó hasta casi las cuatro de la madrugada, cuando se dio por sofocado. No hubo daños personales, pues cuando llegaron los medios de extinción no había personas dentro. Las fuerzas de seguridad precintaron la casa por seguridad.



Una mujer que se identificó como la inquilina de esa casa manifestó que ella no estaba dentro en el momento del incendio y sostiene que fue provocado, pues “o que pretendían era matarme dentro da habitación pero, como xa vin o circo, salín”, y agregó que no le había pasado nada a su pareja, ni a su hija, ni al perro, y agregó que “queren vender drogas aquí, pero eu non lles deixo”. Por su parte, los vecinos llevan al menos una década denunciando la conflictividad que provoca esa casa, que aseguran es un punto de venta y consumo de drogas, pese a estar parcialmente tapiada, y genera inseguridad, malestar y miedo en el barrio. Francisco Gómez, integrante de la plataforma de afectados de la Rúa Cordieiro, que refirió los escándalos a media madrugada por enfrentamientos entre ellos, demanda el sellado o tapiado de esa casa, aprovechando que su inquilina expresó su intención de marcharse.