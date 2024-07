Veinticuatro actos conforman la oferta de “Lecer na Ribeira”, que comienza este sábado con una muestra retrospectiva sobre Manuel Ayaso

El departamento municipal ribeirense de Cultura ha diseñado una amplia programación desde este fin de semana y hasta mediados de septiembre bajo la denominación “Lecer na Ribeira”, que engloban más de una veintena de espectáculos y actividades para todos los públicos, en la capital del municipio y en varios lugares de las parroquias. La primera llegará este sábado, 6 de julio, con la inauguración a la una de la tarde en el centro Lustres Rivas de la exposición “Ayaso Único. Retrospectiva dun xenio”, en recuerdo del artista aguiñense reconocido como hijo predilecto un año después de su muerte. La concejala de Cultura, Antía Alberte, acompañada de los técnicos de su área de gobierno, Sara García y Unai González, precisó que esa muestra permitirá explorar la “auténtica orixinalidade do seu estilo e do seu simbolismo, combinando pezas da súa época de estudante ata practicamente a actualidade, deixando de manifesto as distintas técnicas por él traballadas, dende a figuración, o muralismo, o gravado ou o debuxo ata a súa adorada punta de prata”.



Igualmente, anunció que ese mismo día, pero a las ocho de la tarde, en el nuevo auditorio, tendrá lugar la Gala de Novo Circo Galego, que presentará la artista e influencer Corina Maña y contará con las actuaciones de la compañía Desastrounauts, el malabarista Isla Le Triska y los cómicos Fran Rei y Félix Rodríguez; mientras que a la jornada siguiente tendrá lugar el festival de baile moderno de Alfaia (19.00) en ese mismo escenario, y una hora después en el aula de música de Aguiño habrá un concierto de la Orquestra Sons a beneficio de la asociación Ágape, mientras que en Palmeira tendrá lugar todo el día el Corpus.

Muestra de fotos de la Dorna

Alberte indicó que están preparando, en colaboración con la Real e Ilustre Cofradía da Dorna, una muestra fotográfica sobre la “festa máis senlleira de Ribeira”, que se instalará en la Praza de España, donde se inaugurará el 12 de julio (13.00) y permanecerá todo el mes. Ese mismo día, en el aparcamiento grande de Corrubedo habrá cine al aire libre con la proyección de “Salta” (22.30), mientras que el sábado 13 tendrá lugar el X Festival Ribeira: “A libraría máxica” de Inventi Teatro, en la Porta do Sol (22.00) y el domingo 14 en el nuevo auditorio el musical solidario “Non estamos tolas” de Mimarte.

Este mes también habrá un concierto del Coro Airiños de la Casa de Galicia en Nueva York y Cantareiras de Amas de Casa (día 25, a las 21.00 horas) y la gala de 21 aniversario de la escuela de baile El Tomasón día 27, las 21.00 horas), ambas en el nuevo auditorio; el festival “Mar Aberto: Concertos na Fin da Terra” en el Faro de Corrubedo y con reserva previa de entradas (sábado 26 y domingo 27, y la actuación del Mago Charlangas prevista para la joranda del 31 de julio, a las doce del mediodía, en la Porta do Sol.

El mes de agosto arrancará en su primera joranda con el espectáculo de marionetas "Xela contra o dragón Traga-verbas" de Títeres Cachirulo, en la Porta do Sol, a las doce del mediodía; mientras que al día siguiente, 2 de agosto, tendrá lugar en la Praza do Concello, en horarios de 11-30 a 14-00 y de 18.30 a 21.00, "A árbore das músicas", con juegos de habilidad, música, espectáculos infantiles, hinchables, fiesta de la espuma y otras actividades. Durante toda la joranda del 10 de agosto se desarrollarla la III Feira do Vinilo "Xiradiscos", con mercadillo, aperitivos, conciertos y actuaciones de DJ en la Porta do Sol. Ese mismo día se desarrollará desde las diez de la noche una nueva sesión del X Festival Ribeira bajo el título "Simplemente Enricco" de Enricco O Feiticeiro.

"Ceibe", de Fran Sieira

Para la parte final del mes de agosto se programaron una nueva esidicón del festival Salsa na Rúa para el día 24 con actividades durante todo el día, principalmente en el Malecón; el día 30, a partir de las diez de la noche, será el nuevo auditorio el que dará cabida al espectáculo de danza "Ceibe" de la compañía de Fran Sieira, y el último día del mes volverá el X Festival Rbeira con "Moby Dick" de la compañía Pedras de Cartón", a partir de las diez de la noche en la Porta do Sol.

Y para septiembre están previstas la tercera edición del Etal Equal Festival los días 7 y 8, en la Praza de Teruel, el sábado 7 habrá un espectáculo de ilusionismo con Joshua Kenneth desde las ocho de la tarde en la Porta do Sol; el día 13 será inaugurada a las nueve de la noche la exposición colectiv "Camiño da arte" y el programa Lecer na Ribeira se cerrará a partir de las siete de la tarde con la Ruada do Traxe Tradicional de Arires de Dorna, y a continuación se desarrollará un desfile de diferentes trajes regionales en el nuevo auditorio municipal.

La concejala de Cultura, Antía Alberte, destacó que para la confección de esel cartel cuentan con la colaboración de la Diputación de A Coruña, a través de su Rede Cultural, y de la Xunta de Galicia a través de programa Cultura no Camiño, entre otros.