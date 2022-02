Vicente Mariño pide la dimisión del alcalde de Ribeira porque “incumple” acuerdos plenarios

El portavoz del Partido Barbanza Independiente (PBBI), Vicente Mariño, calificó de “tomadura de pelo” y “burla” a los ciudadanos de Ribeira el hecho de que el alcalde “incumple” acuerdos plenarios. El líder de la oposición manifestó que de continuar con esa actitud no va a pedir su reprobación, sino que su formación política procederá a demandar su dimisión. Lo hizo en el debate de una moción conjunta de la oposición para incluir la mejora de la DP-7301 en el estudio de las alternativas para la variante, y dijo que la enmienda que les propone “nada tiene que ver con lo que proponemos”, ya que no cumple con el acuerdo de la corporación municipal de octubre de 2020, y que sólo se analizaron dos opciones.



Mariño de Bricio, que el viernes aseguró que estaba dispuesto a sacrificarse para un cambio de gobierno en Ribeira, manifestó ayer que si el alcalde incumple los acuerdos plenarios es una “causa suficiente” para pedir su dimisión. El portavoz del PBBI le reprochó al Ejecutivo local que se procedió a eliminar una de las tres opciones planteadas, concretamente la relativa a la solicitud de reforma de la carretera de Frións “para dirigir la decisión sobre la elección de la “posición” que propone la Xunta”.



El líder de la oposición manifestó que, por lo que se ve en esta sesión y lo que ocurrió en el anterior pleno, “usted va a seguir demostrando su talante antidemocrático, que usted no cumple la moción y acuerdo de forma reiterada, jactándose de no cumplir una moción de otro grupo sobre el uso del topónimo y se mofa de la propuesta de constituir la mesa de transporte público que fue aprobada”. Vicente Mariño anunció que procederá a reunirse con otros grupos políticos con representación municipal “para que usted no pueda volver a presidir una sesión plenaria más. Ribeira no se merece este modo de actuar de usted”. Ahondando en esa cuestión, precisó que en Ribeira “necesitamos por higiene democrática algo muy sencillo: un Gobierno municipal que mire para todos y que cumpla con lo que se vote y se acuerda en los plenos”, aunque no sea de su gusto.



Mariño hizo referencia en su intervención a que otra muestra de ese “talante antidemocrático” la tuvo el alcalde el pasado pleno cuando, “se enfrentó a un servidor delante de otros portavoces por hablarle a usted de su ausencia en la junta local de gobierno en la que se aprobó la licencia para una gasolinera”. Ruiz desveló que lo que le dijo al portavoz del PBBI fue que era una mala persona e indecente y que espera que tenga la dignidad de pedirle perdón, pues la decisión tomada fue con todos los informes favorables. Mariola Sampedro le replicó a Mariño que “para ter o talante democrático do alcalde ten que volver a nacer”.