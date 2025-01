Víctimas de los últimos robos en Boiro denuncian la falta de seguridad de noche al no haber policías locales

Los robos registrados en la madrugada del miércoles en el restaurante Touliña, en Praia Xardín, y en la confitería Fátima, ubicada en la Rúa Norberto Pijuán, no han hecho más que reavivar en Boiro la preocupación de los propietarios de diversos tipos de negocios, especialmente del ámbito hosteleros y servicios. Javier López, uno de los propietarios de la referida pastelería advirtió de la escasa vigilancia nocturna, debido a que la Policía Local no cuenta con patrullas para el turno de ese horario de noche, e a Garda Civil non pode con todo”, está convencido de que ello está detrás del repunte de la delincuencia en la zona, y que los amigos de lo ajeno actúen con total impunidad en la villa.



De hecho, se refirió a un detalle ya advertido ayer en relación a que en el robo perpetrado en esta última ocasión en su local, el ladrón accedió por una ventana de la fachada principal, cuando en anteriores ocasiones, tanto las sustracciones consumadas como los intentos los cometieron por la parte trasera. Respecto al botín que se llevaron y del que se dio cuenta ayer -unos 200 euros en metálico que tenían en la caja registradora y en el bote de las propinas, y mercancía como 8 kilos de café normal y otro de descafeinado y un kilo de cacao y un caldero de chocolate en polvo y una tarta de la que dejaron parte de la nata y chocolate en la ventana- indicó que ayer estuvieron completando el inventario y que también echaron en falta 6 kilos de atún, una garrafa con 4 litros de aceite de girasol, una botella de ponche y chocolatinas..



Se sospecha de que ambos robos guardan alguna vinculación sobre su autoría, pese a la notable separación que existe entre esos locales. A esa apreciación llegan fuerzas de seguridad y afectados después de que las cámaras de seguridad grabaron a una persona que llevaba la cabeza cubierta con la capucha amarilla de una sudadera entrando en los dos negocios. Además, en el aseo del parking municipal de la Praza de Galicia, situado frente a la pastelería, apareció una bolsa de zamburiñas robada en el Touliña.