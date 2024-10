La Xunta de Galicia detectó un nuevo caso de gripe aviar en un gaviota en Ribeira

La Consellería de Medio Rural comunicó ayer al Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de cinco ejemplares de gaviotas patiamarillas afectados por influencia aviaria de alta patogenicidad (IAAP), y cuyo resultado fue confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid). Cuatro de esas aves, que constituyen un único foco de esta enfermedad, fueron encontradas en la localidad lucense de Xove, que fueron trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de O Veral, en Lugo, mientras que el quinto fue localizado en Ribeira, y ese ejemplar fue llevado al de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade.

"As aves foron mostrexadas para proceder á análise laboratorial, eliminándose os cadáveres conforme á normativa en vigor. A notificación destes focos, ao afectar exclusivamente a aves silvestres, sen ningunha outra afectación noutras especies avícolas, non implica cambios no status sanitario de Galicia en relación á influenza aviaria, nin supón ningunha restrición ou medida adicional con respecto ao comercio de aves vivas ou produtos avícolas derivados orixinarios da Comunidade Autónoma de Galicia", informaron desde el departamento autonómico que dirige María José Gómez Rodríguez.



Prevención sanitaria

La valoración de riesgo de influencia aviaria en el ámbito estatal tampoco sufrió variación alguna respecto a los meses anteriores, al no tomarse medidas adicionales respecto a las que ya estaban en vigor desde mayo del año pasado. Desde la Conselleria de Medio Rural precisaron que en la actualidad se mantienen únicamente en Galicia ciertas medidas de prevención sanitaria en siete municipios de Pontevedra que pertenecen a la denominada "Zona de Especial Risco", como son Cambados, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova de Arousa.

Por ello, y dada la importancia del sector avícola en la comunidad gallega, añade que conviene continuar implementando las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, de cualquier tipo, tanto comerciales como particulares, especialmente aquellas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de cualquier signo de enfermedad, tanto en explotaciones avícolas como en aves silvestres, notificando la sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales.