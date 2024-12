La Xunta pone en valor los productos de la plaza de abastos y del comercio de Ribeira con motivo de la Navidad

La portavoz del grupo municipal del PP de Ribeira, Mariola Sampedro, que agradeció al director xeral de Comercio e Consumo, Gabriel Alén, toda la información que les facilitó a pie de plaza de abastos para buscar mejoras e incidir en el concepto de mercado de calidad "como é o noso -dijo- que goza do mellor produto", ñamentó la falta de mayor implicación "pese ao que presupe o alcalde co convenio de 45.000 euros coa AER, mentres que neste Nadal a única axuda á patronal ñpcañ foi a dos 5.000 euros que se lle dan habitualmente para estas festas e cero compromiso cunha das actividades punteiras destas datas en Ribeira e que está movendo moitísimo fluxo de xente, como é pista de patinaxe sobre xeo, e que esta mañá visitamos xunto co director xeral de Comercio e que estaba a pleno rendemento". "Gustaríanos que as accións do Goberno local fosen máis feitos que palabras, pois non houbo mellora algunha no orzamento municipal do 2024 para a Asociación de Empresarios de Ribeira, nin dende logo para o comercio local, para o que no último pleno lle pedimos a campaña de bonos Amaribeira consensuadas co comercio local", manifestó Sampedro. La líder de los populares ribeirenses manifestó que por ahí es por dónde deben ir las políticas enfocadas al comercio local "e no PP estamos sempre fomos claros defensores do comercio local e da praza de abastos, e vamos a seguir a carón deles en busca de iniciativas que os dinamicen". Por último, Mariola Sampedro expresó su agradecimiento a la AER "pola sçua valentía, compromiso e labor" en el municipio, "sufragando integramente con outros concellos veciños, e non co de Ribeira, do que foi a posta en marcha da pista de xeo", concluyó.