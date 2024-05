Más de 400 personas plantan cara a la previsión de lluvia y caminan en Cambados por la Fundación Andrea

Más de 400 personas se animaron ayer a caminar junto a las Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo en favor de la Fundación Andrea. El día amaneció bastante feo, pero la directiva tenía un as en la manga, una web de predicciones meteorológicas que nunca les falla, así que confiaron y todo salió bien.

Su presidenta, Leonor Muñiz, explicó que la previsión daba lluvia, pero en una cantidad que, llegado el caso, resultaría asumible para recorrer los nueve kilómetros del recorrido trazado, como siempre, por el litoral de la parroquia de Castrelo. Pero además, esta iniciativa que organizan todos los años implica a muchas personas y aplazarla para otro momento, resultaría más que complicado. De hecho, para animar a los indecisos y a los asustados por los chaparrones e incluso granizadas registradas por la mañana en algún punto de la comarca, As Saíñas enviaron mensajes masivos y arengaron a la gente en sus redes sociales.

Aún así, el mal tiempo restó afluencia a un evento solidario que el año pasado superó los 700 dorsales y que ha tenido ediciones con más de un millar de participantes. No obstante, reunir a 400 personas en un puente como este es un éxito y la asociación lo celebró, sobre todo por la ayuda que puede conseguir para Andrea, a la que también dedicaron la hucha solidaria del año pasado donde se recaudaron 3.000 euros. La fundación ayuda a familias de niños con graves enfermedades o en estado terminal donde no llegan las administraciones. Además, As Saíñas se mostraron encantadas con la implicación de su madrina de este año, la periodista Lucía Rodríguez, y también con el buen ambiente en la fiesta de hinchables y animación que siempre montan. También aprovecharon para vender rifas de la singular cesta que sortearán por el Día da Nai y vender merchandising.

(Más fotografías en la edición en papel)