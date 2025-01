Abel Losada asume los errores del cuartel de Cambados, pero carga contra el PP por pedir uno para Vilagarcía

El PP ha llevado al Parlamento de Galicia la misma iniciativa presentada en el Congreso para, entre otras cosas, exigir al Estado que construya un nuevo cuartel en Vilagarcía o rehabilite el actual y reconsidere el traslado de la Capitanía de Arousa a Cambados. El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, lo ha recibido como ya le pasó al alcalde cambadés en su día, como un “intento de torpedear” la construcción del acuartelamiento en la capital del albariño, una apuesta que califica de “racional” y “comprensible” teniendo en cuenta que las instalaciones vilagarcianas están “obsoletas” y que la ciudad es demarcación de la Policía Nacional. De hecho, se pregunta porqué los populares ponen en duda ahora una decisión tomada hace años y “calaron cando se abriu un posto da Garda Civil en Vilanova e se trasladou a unha vintena de axentes dende Vilagarcía” y si en el caso de que gobernaran Cambados, “atreveríase a presentar esta proposta?”.

Alcalde de Vilanova

El subdelegado le pide un “chisco de rigor” como le atribuye a los alcaldes de estos concellos, incluyendo el vilanovés, que es del PP, y aplaudió “especialmente” a Alberto Varela porque, según él, “soubo entender” la decisión de darle el nuevo cuartel a Cambados y “tivo o talento” de ofrecer los terrenos del vilagarciano para vivienda social. “Preocúpalle ao PP a construción de vivenda social neses terreos, unha competencia propia da Comunidade Autónoma?”, añadió.



Losada también pide “separar” el hecho de que las obras cambadesas se vayan a tener que licitar por segunda vez, un “feito difícil de explicar”, dice, y por lo cual entona el “mea culpa”: “Que se nos critique todo o que se queira e con toda a razón, pero reabrir debates pechados só agocha intereses partidistas”, declaró.

Efectivos

Asimismo acusa al PP de “mentir” porque Fiscal y Fronteras no se quitará del Puerto de Vilagarcía y cuando pide la cobertura de más plazas en Vilagarcía le afea que se atrevan “despois dos recortes que fixeron nos tempos de Rajoy, cando agora se convocan as maiores ofertas de emprego público da historia da Democracia e cando as plantillas da provincia de Pontevedra están entre as mellor cubertas de toda España, con taxas do 100% en moitos postos e cuarteis”, añadió.